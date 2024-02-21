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Кадеты в Екатеринбурге получат флаги и гербы на 40 млн рублей

В Екатеринбурге кадетский корпус закупит гербы и флаги на 40 млн рублей

21 февраля 2024, 08:57
Фото: 1MI

Кадеты в Екатеринбурге получат флаги и гербы на 40 млн рублей

Помимо флагов подрядчики должны будут поставить для кадетского корпуса в Екатеринбурге 416 флагштоков.

Екатеринбургский кадетский корпус объявил конкурс на приобретение государственной символики на общую сумму 40 миллионов рублей. Заказ размещен на сайте госзакупок.

В состав заказа входят гербы России разных размеров, флаги и флагштоки для них — по 416 штук для каждого госсимвола. Флаги и гербы будут закуплены по проекту «Патриотическое воспитание граждан РФ».

Отметим, что Госдума рассматривает законопроект об обязательном наличии российских флагов на образовательных учреждениях. Он может вступить в силу с нового учебного года.

В Екатеринбурге под суд пошел житель Челябинский области, который хотел водрузить на гору украинский флаг.

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#Госзакупки#Герб россии#Российский флаг#Кадеты#Военно-патриотическое воспитание#Символика#Екатеринбург#Федеральный проект#Дарья Бобровицкая
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