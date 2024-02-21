В Екатеринбурге кадетский корпус закупит гербы и флаги на 40 млн рублей

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 08:59
Екатеринбургский кадетский корпус объявил конкурс на приобретение государственной символики на общую сумму 40 миллионов рублей. Заказ размещен на сайте госзакупок.
В состав заказа входят гербы России разных размеров, флаги и флагштоки для них — по 416 штук для каждого госсимвола. Флаги и гербы будут закуплены по проекту «Патриотическое воспитание граждан РФ».
Отметим, что Госдума рассматривает законопроект об обязательном наличии российских флагов на образовательных учреждениях. Он может вступить в силу с нового учебного года.
В Екатеринбурге под суд пошел житель Челябинский области, который хотел водрузить на гору украинский флаг.