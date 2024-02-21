В Екатеринбурге появятся три новые школы и пять детсадов

Ранее сообщалось, что на ВИЗе в возведут школу искусств и учреждение ДОУ. Проекты уже согласованы. В школе будут обучаться до 600 ребят, а в детский сад ходить 350 малышей. Также здесь хотят возвести высотки. Кроме того, застройка планируется и на Уктусе. Там до 2035 года появится детсад, школа и высотные дома.