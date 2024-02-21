В Екатеринбурге появятся три новые школы и пять детсадов

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:34
Два детсада и три школы разместятся в Верх-Исетском районе (на пространстве от набережной пруда до продолжения улицы Татищева). 1350 детей смогут обучаться в двух школах, а в третьей — 1500. В детсадах одновременно уместятся 350 малышей, сообщили в мэрии.
В Кировском районе появится один детсад на 100 дошколят. В Октябрьском районе запланирвоана постройка двух детских учреждений. В каждом из них будет по 100 мест. Все проекты уже одобрены на слушаниях.
Ранее сообщалось, что на ВИЗе в возведут школу искусств и учреждение ДОУ. Проекты уже согласованы. В школе будут обучаться до 600 ребят, а в детский сад ходить 350 малышей. Также здесь хотят возвести высотки. Кроме того, застройка планируется и на Уктусе. Там до 2035 года появится детсад, школа и высотные дома.