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Арест жительницы Лос-Анджелеса в Екатеринбурге обжалуют

В Екатеринбурге решили обжаловать арест жительницы Лос-Анджелеса за помощь ВСУ

21 февраля 2024, 06:12
Фото: 1MI

Арест жительницы Лос-Анджелеса в Екатеринбурге обжалуют

В Екатеринбурге будет обжалован арест 32-летней жительницы Лос-Анджелеса Ксении Карелиной за помощь ВСУ.

Девушке была избрана мера пресечения 8 февраля 2024 года, которая длится до 6 апреля 2024 года.

20 февраля должно было пройти заседание по обжалованию приговора. Однако правозащитник Карелиной в суд не явился, в связи с чем заседание не состоялось и было перенесено на 29 февраля, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Напомним, девушку арестовали за то, что она организовывала несогласованные мероприятия и акции, а также собирала деньги, которые отправляла ВСУ и покупала им форму. Ей грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.

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