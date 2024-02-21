В Екатеринбурге решили обжаловать арест жительницы Лос-Анджелеса за помощь ВСУ

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Девушке была избрана мера пресечения 8 февраля 2024 года, которая длится до 6 апреля 2024 года.
20 февраля должно было пройти заседание по обжалованию приговора. Однако правозащитник Карелиной в суд не явился, в связи с чем заседание не состоялось и было перенесено на 29 февраля, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Напомним, девушку арестовали за то, что она организовывала несогласованные мероприятия и акции, а также собирала деньги, которые отправляла ВСУ и покупала им форму. Ей грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.