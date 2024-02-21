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Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

В Екатеринбурге 7-летний ребенок пострадал в ДТП с несколькими автомобилями

В массовом ДТП в Екатеринбурге травмы получили 7-летний ребенок и водитель Lada

21 февраля 2024, 13:20
Фото: 1MI

В Екатеринбурге 7-летний ребенок пострадал в ДТП с несколькими автомобилями

Мужчина за рулем отечественного авто на перекрестке улиц Старых Большевиков и Корепина в Екатеринбурге проскочил на красный свет.

В Екатеринбурге инспекторы устанавливают обстоятельства аварии на пересечении Старых Большевиков и Корепина, где в среду, 21 февраля произошла авария с участием сразу нескольких автомобилей.

На кадрах видно, как Lada, за рулем которой находился молодой человек 1992 года рождения, на скорости пролетает перекресток на красный свет. Машина сталкивается с другим транспортным средством, водитель которого поворачивал налево. В результате Lada отлетела к обочине, где находился припаркованный автомобиль. Из него только что вышел человек.

В результате столкновения были травмированы сам правонарушитель и 7-летний ребенок, который находился в его машине.

Ранее были озвучены цифры по количеству ДТП в Екатеринбурге за 2023 год: число аварий со смертельный исходом выросло на 7% по сравнению с 2022 годом.

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#Ребенок#ДТП#ГИБДД#Нарушение ПДД#Пострадавшие#Красный свет#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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