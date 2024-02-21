В массовом ДТП в Екатеринбурге травмы получили 7-летний ребенок и водитель Lada

На кадрах видно, как Lada, за рулем которой находился молодой человек 1992 года рождения, на скорости пролетает перекресток на красный свет. Машина сталкивается с другим транспортным средством, водитель которого поворачивал налево. В результате Lada отлетела к обочине, где находился припаркованный автомобиль. Из него только что вышел человек.