В массовом ДТП в Екатеринбурге травмы получили 7-летний ребенок и водитель Lada

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
В Екатеринбурге инспекторы устанавливают обстоятельства аварии на пересечении Старых Большевиков и Корепина, где в среду, 21 февраля произошла авария с участием сразу нескольких автомобилей.
На кадрах видно, как Lada, за рулем которой находился молодой человек 1992 года рождения, на скорости пролетает перекресток на красный свет. Машина сталкивается с другим транспортным средством, водитель которого поворачивал налево. В результате Lada отлетела к обочине, где находился припаркованный автомобиль. Из него только что вышел человек.
В результате столкновения были травмированы сам правонарушитель и 7-летний ребенок, который находился в его машине.
Ранее были озвучены цифры по количеству ДТП в Екатеринбурге за 2023 год: число аварий со смертельный исходом выросло на 7% по сравнению с 2022 годом.