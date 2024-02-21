В отношении жителя Екатеринбурга возбудили уголовное дело за убийство соседа

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Несколько дней обвиняемый провел в изоляторе. В местном СКР в отношении екатеринбуржца возбудили уголовное дело. В ближайшее время ему изберут меру пресечения, пишет «КП-Екатеринбург».
По словам родственников молодого человека, о случившемся они ничего не знали.
Напомним, убийство произошло 15 февраля 2024 года. Оба горожанина были безработными и регулярно употребляли вместе алкогольные напитки.
Как рассказал обвиняемый, потерпевший ему сделал предложение вступить в интимную связь. Из-за этого он набросился на соседа и стал его избивать. Через пару часов мужчина скончался от полученных повреждений.