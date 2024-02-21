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Жителю Екатеринбурга грозит до 15 лет тюрьмы за убийство соседа

В отношении жителя Екатеринбурга возбудили уголовное дело за убийство соседа

21 февраля 2024, 10:58
Фото: 1MI

Жителю Екатеринбурга грозит до 15 лет тюрьмы за убийство соседа

Следком возбудил уголовное дело в отношении 27-летнего молодого человека из Екатеринбурга, который совершил убийство своего 55-летнего соседа из-за интимного предложения.

Несколько дней обвиняемый провел в изоляторе. В местном СКР в отношении екатеринбуржца возбудили уголовное дело. В ближайшее время ему изберут меру пресечения, пишет «КП-Екатеринбург».

По словам родственников молодого человека, о случившемся они ничего не знали.

Напомним, убийство произошло 15 февраля 2024 года. Оба горожанина были безработными и регулярно употребляли вместе алкогольные напитки.

Как рассказал обвиняемый, потерпевший ему сделал предложение вступить в интимную связь. Из-за этого он набросился на соседа и стал его избивать. Через пару часов мужчина скончался от полученных повреждений.

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