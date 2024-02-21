В Свердловской области нашли оригинальное решение проблемы дефицита кадров

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Такое решение предложила омбудсмен Елена Артюх на заседании ЗакСО. Она отметила, что можно было бы использовать возможности граждан старшего возраста, немного изменив регулирование, пишет «Уральский меридиан».
Елена Артюх также сообщила, что вовлечь стариков в деятельность поможет регулирование процессов, связанных с пенсией и иными выплатами. Сейчас пенсионеры, которые работают, не получают тех компенсаций, которые есть у неработающих.
Касательно учеников старших классов, было отмечено, что они хотели бы работать летом, во время каникул. Но есть некоторые сложности по части оформления несовершеннолетних на работу. Этот процесс хотят облегчить.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге остро не хватает водителей автобусов.