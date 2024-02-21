Военные Свердловской и Челябинской областей получили награды за взятие Авдеевки

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
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Updated Сегодня, 11:34
15 Орденов Мужества вручены военнослужащим из двух уральских регионов — Свердловской и Челябинской областей, которые проявили себя при взятии Авдеевки в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента в УрФО.
Они участвовали в освобождении важного стратегического объекта в составе 90-й танковой дивизии ЦВО.
Среди награжденных были и очень молодые бойцы: самому младшему с позывным «Шило» недавно исполнилось 20 лет. Он рассказал, что родители гордятся его подвигами и выразил надежду, что когда-нибудь по его стопам пойдет брат.
Ранее в Нижнем Тагиле на несколько дней возобновил работу мобильный пункт записи на военную службу.