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Updated Сегодня, 11:34

В Минобороны РФ уральских и челябинских бойцов наградили за взятие Авдеевки

Военные Свердловской и Челябинской областей получили награды за взятие Авдеевки

21 февраля 2024, 11:32
Фото: Минобороны РФ

В Минобороны РФ уральских и челябинских бойцов наградили за взятие Авдеевки

Самому молодому награжденному бойцу, уроженцу Екатеринбурга, всего 20 лет.

15 Орденов Мужества вручены военнослужащим из двух уральских регионов — Свердловской и Челябинской областей, которые проявили себя при взятии Авдеевки в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента в УрФО.

Они участвовали в освобождении важного стратегического объекта в составе 90-й танковой дивизии ЦВО.

Среди награжденных были и очень молодые бойцы: самому младшему с позывным «Шило» недавно исполнилось 20 лет. Он рассказал, что родители гордятся его подвигами и выразил надежду, что когда-нибудь по его стопам пойдет брат.

Ранее в Нижнем Тагиле на несколько дней возобновил работу мобильный пункт записи на военную службу.

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