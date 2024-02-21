Врач в Свердловской области рассказала об угрозе вспышки инфекции из-за продуктов

При передаче продуктов на благотворительность нужно точно знать, что они правильно хранились. В случае, если условия хранения были нарушены, у человека, который их съест, может развиться инфекция. Об этом Хаславская рассказала в эфире передачи «Акцент» на канале «ОТВ-Екатеринбург».