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Жителям Свердловской области врач рассказала о вспышке инфекции из-за продуктов

Врач в Свердловской области рассказала об угрозе вспышки инфекции из-за продуктов

21 февраля 2024, 06:51
Фото: Midjourney

Жителям Свердловской области врач рассказала о вспышке инфекции из-за продуктов

В Свердловской области гастроэнтеролог СОКБ №1 Анна Хаславская рассказала о том, чем грозит решение депутатов отдавать на благотворительность продукты, у которых истекает срок годности.

При передаче продуктов на благотворительность нужно точно знать, что они правильно хранились. В случае, если условия хранения были нарушены, у человека, который их съест, может развиться инфекция. Об этом Хаславская рассказала в эфире передачи «Акцент» на канале «ОТВ-Екатеринбург».

Кроме того, специалист неодобрительно отозвалась о процедурах детоксикации и чистки организма. По ее словам, в медицине нет такого понятия, а в человеческом организме есть органы, которые как раз отвечают за очищение от токсических веществ.

Напомним, в Свердловской области начала работать мобильная лаборатория, которая будет оперативно выявлять различные инфекции.

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