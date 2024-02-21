Врач в Свердловской области рассказала об угрозе вспышки инфекции из-за продуктов

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:52
При передаче продуктов на благотворительность нужно точно знать, что они правильно хранились. В случае, если условия хранения были нарушены, у человека, который их съест, может развиться инфекция. Об этом Хаславская рассказала в эфире передачи «Акцент» на канале «ОТВ-Екатеринбург».
Кроме того, специалист неодобрительно отозвалась о процедурах детоксикации и чистки организма. По ее словам, в медицине нет такого понятия, а в человеческом организме есть органы, которые как раз отвечают за очищение от токсических веществ.
Напомним, в Свердловской области начала работать мобильная лаборатория, которая будет оперативно выявлять различные инфекции.