Время на здоровье. Что такое диспансеризация и зачем ее проходить

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Зачем идти в больницу, если ничего не болит? Это распространенное заблуждение, ведь далеко не все знают, что хронические неинфекционные заболевания не столь опасны на ранней стадии, зато тяжело поддаются лечению в уже запущенной форме. Давайте разберемся, как проверить свое здоровье, для чего нужна диспансеризация и профилактические медицинские осмотры.
Профилактический медицинский осмотр — это комплекс медицинских обследований, проводимый в целях раннего выявления состояний, заболеваний и факторов риска их развития.
Диспансеризация включает в себя профилактический медицинский осмотр, а также дополнительные методы обследования, которые проводятся для оценки состояния определенных групп населения (по выявленным показаниям).
Такие обследования может пройти каждый взрослый человек в возрасте 18 лет и старше. Они проводятся бесплатно при наличии паспорта или полиса обязательного медицинского страхования в поликлинике по месту прикрепления. Записаться на диспансеризацию можно через портал «Госуслуги», в самом медицинском учреждении или через электронную регистратуру. Как правило, с 18 до 39 лет диспансеризацию проходят один раз в три года, после 40 лет — один раз в год. Лица, перенесшие COVID-19 или два года не посещавшие врачей, проходят углубленную диспансеризацию.
Какой объем исследований включает профилактический осмотр?
Совсем недавно в Свердловской области запустили новый проект «Контроль здоровья». Он
позволит медикам уделять повышенное внимание выявлению заболеваний жителей региона. Благодаря этой программе к привычному перечню обследований в рамках диспансеризации добавились:
Также в рамках профосмотра врач-дерматовенеролог исследует кожные покровы с помощью дерматоскопа, а врач-стоматолог проверит слизистые оболочки полости рта с
применением аппарата для исключения злокачественных новообразований. Для мужчин в комплекс обследований добавлены прием врача-уролога, анализ на определение простат-специфического антигена в крови, спермограмма и УЗИ предстательной железы. Для женщин расширен перечень лабораторных исследований в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза, а также введено УЗИ органов малого таза.
Пройти обследование в рамках нового проекта «Контроль здоровья» можно в
любой больнице региона.
В соответствии с государственной Программой бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 2024 году в России расширяется объем мероприятий, проводимых в рамках диспансеризации и профилактических осмотров. Значительная часть этих дополнений вводится в рамках реализации Года семьи и касается профилактики заболеваний репродуктивной системы. Мы пошли дальше, добавив также в перечень обследований те, которые позволят своевременно диагностировать эндемичные именно для уральцев патологии. Например, туберкулез или заболевания щитовидной железы, — отметила заместитель Министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева.
Если во время диспансеризации у человека выявили признаки какого-либо заболевания, его обязательно направят на дополнительные обследования с целью уточнить диагноз и назначить эффективное лечение. Поскольку осмотр проводится в поликлинике по месту прикрепления, вся информация попадает напрямую к участковому врачу. Именно он направляет пациента на дополнительные обследования к узким специалистам или в стационар и назначает лечение.
Многие недуги «прячутся» в организме и не проявляют себя до последнего. Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация при своевременном прохождении помогают выявить заболевания на ранней стадии, вылечить их и спасти себе жизнь. Даже если вы ощущаете тебя полностью здоровым, посещение врача время от времени просто необходимо.
Если ребенок в возрасте до 1 года или старше еще не посещает образовательное учреждение, то родители смогут привести их на профосмотр в детские поликлиники в дни здорового приема. Профилактические осмотры в обязательном порядке проводятся в детских садах и школах по графику, согласованному с медицинской организацией.
В рамках таких осмотров, в зависимости от возраста, детям проводят лабораторные и функциональные исследования, например, УЗИ, ЭКГ, исследования крови и мочи. Новорожденным детям делают неонатальный и аудиологический скрининг. Перед прохождением обследования родители (законные представители) должны подписать информированное согласие на осмотр несовершеннолетнего.
Во время профилактических осмотров и диспансеризации врачи определяют состояние ребенка, диагностируют заболевание при его наличии, чтобы своевременно принять меры и предупредить развитие болезни. Специалисты устанавливают стадию уже имеющихся хронических заболеваний и определяют факторы риска их развития. По результатам профилактического осмотра вырабатывается тактика наблюдения с учетом индивидуальных особенностей ребенка и присваивается группа здоровья.
В 2024 году в Детской городской больнице Нижнего Тагила запланировано профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних в количестве 62091 человек. В прошлом году их прошли 55352 детей.
Чаще всего у детей выявляют нарушения зрения, преимущественно близорукость или астигматизм, нарушения опорно-двигательного аппарата, чаще всего это искривление позвоночника, заболевания органов желудочно-кишечного тракта, нередки случаи выявления заболеваний щитовидной железы, — рассказала заведующая отделением №1 по организации помощи детям и подросткам в дошкольных и школьных учреждениях Детской городской больницы Нижнего Тагила Майя Клычкова.
Напомним, ранее мы писали о том, как распознать первые симптомы онкологии, как сохранить репродуктивное здоровье и родить здорового ребенка.