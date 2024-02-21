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Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Время на здоровье. Что такое диспансеризация и зачем ее проходить

Время на здоровье. Что такое диспансеризация и зачем ее проходить

21 февраля 2024, 10:39
Фото: Изображение Midjourney
С 19 по 25 февраля 2024 года для жителей Свердловской области и всей России проходит Неделя информированности о важности диспансеризации и медицинских профосмотров. В материале TagilCity.ru рассказываем о том, что это такое и почему так важно проверять свое здоровье.

Зачем идти в больницу, если ничего не болит? Это распространенное заблуждение, ведь далеко не все знают, что хронические неинфекционные заболевания не столь опасны на ранней стадии, зато тяжело поддаются лечению в уже запущенной форме. Давайте разберемся, как проверить свое здоровье, для чего нужна диспансеризация и профилактические медицинские осмотры.

Профилактический медицинский осмотр — это комплекс медицинских обследований, проводимый в целях раннего выявления состояний, заболеваний и факторов риска их развития.

Диспансеризация включает в себя профилактический медицинский осмотр, а также дополнительные методы обследования, которые проводятся для оценки состояния определенных групп населения (по выявленным показаниям).

Кто может пройти бесплатную диспансеризацию и профосмотр?

Такие обследования может пройти каждый взрослый человек в возрасте 18 лет и старше. Они проводятся бесплатно при наличии паспорта или полиса обязательного медицинского страхования в поликлинике по месту прикрепления. Записаться на диспансеризацию можно через портал «Госуслуги», в самом медицинском учреждении или через электронную регистратуру. Как правило, с 18 до 39 лет диспансеризацию проходят один раз в три года, после 40 лет — один раз в год. Лица, перенесшие COVID-19 или два года не посещавшие врачей, проходят углубленную диспансеризацию.

Какой объем исследований включает профилактический осмотр?

  • Опрос (анкетирование),
  • Измерение роста, массы тела, окружности талии, определение индекса массы тела,
  • Измерение артериального давления,
  • Определение уровня общего холестерина в крови,
  • Измерение уровня глюкозы в крови,
  • Определение относительного сердечно-сосудистого риска (для пациентов в возрасте 18-39 лет),
  • Флюорография (1 раз в 2 года),
  • Электрокардиография в покое (проводится при первом прохождении профилактического медицинского осмотра, далее в возрасте 35 лет и старше 1 раз в год),
  • Измерение внутриглазного давления (проводится при первом прохождении профилактического осмотра, далее в возрасте 40 лет и старше 1 раз в год),
  • Прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний,
  • Краткое профилактическое консультирование.
Фото: 1MI

Совсем недавно в Свердловской области запустили новый проект «Контроль здоровья». Он
позволит медикам уделять повышенное внимание выявлению заболеваний жителей региона. Благодаря этой программе к привычному перечню обследований в рамках диспансеризации добавились:

  • УЗИ сердца, щитовидной железы, сосудов нижних конечностей,
  • УЗИ молочных желез,
  • Проведение эзофагогастродуоденоскопии (эндоскопия),
  • Исследование уровня гликированного гемоглобина и липопротеидов
    низкой плотности,
  • Анализы на ВИЧ, сифилис и гепатит С.

Также в рамках профосмотра врач-дерматовенеролог исследует кожные покровы с помощью дерматоскопа, а врач-стоматолог проверит слизистые оболочки полости рта с
применением аппарата для исключения злокачественных новообразований. Для мужчин в комплекс обследований добавлены прием врача-уролога, анализ на определение простат-специфического антигена в крови, спермограмма и УЗИ предстательной железы. Для женщин расширен перечень лабораторных исследований в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза, а также введено УЗИ органов малого таза.

Пройти обследование в рамках нового проекта «Контроль здоровья» можно в
любой больнице региона.

В соответствии с государственной Программой бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 2024 году в России расширяется объем мероприятий, проводимых в рамках диспансеризации и профилактических осмотров. Значительная часть этих дополнений вводится в рамках реализации Года семьи и касается профилактики заболеваний репродуктивной системы. Мы пошли дальше, добавив также в перечень обследований те, которые позволят своевременно диагностировать эндемичные именно для уральцев патологии. Например, туберкулез или заболевания щитовидной железы, — отметила заместитель Министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева.
Фото: 1MI

Если во время диспансеризации у человека выявили признаки какого-либо заболевания, его обязательно направят на дополнительные обследования с целью уточнить диагноз и назначить эффективное лечение. Поскольку осмотр проводится в поликлинике по месту прикрепления, вся информация попадает напрямую к участковому врачу. Именно он направляет пациента на дополнительные обследования к узким специалистам или в стационар и назначает лечение.

Многие недуги «прячутся» в организме и не проявляют себя до последнего. Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация при своевременном прохождении помогают выявить заболевания на ранней стадии, вылечить их и спасти себе жизнь. Даже если вы ощущаете тебя полностью здоровым, посещение врача время от времени просто необходимо.

Диспансеризация детей до 18 лет

Если ребенок в возрасте до 1 года или старше еще не посещает образовательное учреждение, то родители смогут привести их на профосмотр в детские поликлиники в дни здорового приема. Профилактические осмотры в обязательном порядке проводятся в детских садах и школах по графику, согласованному с медицинской организацией.
В рамках таких осмотров, в зависимости от возраста, детям проводят лабораторные и функциональные исследования, например, УЗИ, ЭКГ, исследования крови и мочи. Новорожденным детям делают неонатальный и аудиологический скрининг. Перед прохождением обследования родители (законные представители) должны подписать информированное согласие на осмотр несовершеннолетнего.

Во время профилактических осмотров и диспансеризации врачи определяют состояние ребенка, диагностируют заболевание при его наличии, чтобы своевременно принять меры и предупредить развитие болезни. Специалисты устанавливают стадию уже имеющихся хронических заболеваний и определяют факторы риска их развития. По результатам профилактического осмотра вырабатывается тактика наблюдения с учетом индивидуальных особенностей ребенка и присваивается группа здоровья.

Фото: 1MI

В 2024 году в Детской городской больнице Нижнего Тагила запланировано профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних в количестве 62091 человек. В прошлом году их прошли 55352 детей.

Чаще всего у детей выявляют нарушения зрения, преимущественно близорукость или астигматизм, нарушения опорно-двигательного аппарата, чаще всего это искривление позвоночника, заболевания органов желудочно-кишечного тракта, нередки случаи выявления заболеваний щитовидной железы, — рассказала заведующая отделением №1 по организации помощи детям и подросткам в дошкольных и школьных учреждениях Детской городской больницы Нижнего Тагила Майя Клычкова.

Напомним, ранее мы писали о том, как распознать первые симптомы онкологии, как сохранить репродуктивное здоровье и родить здорового ребенка.

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