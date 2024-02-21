Время на здоровье. Что такое диспансеризация и зачем ее проходить

Такие обследования может пройти каждый взрослый человек в возрасте 18 лет и старше. Они проводятся бесплатно при наличии паспорта или полиса обязательного медицинского страхования в поликлинике по месту прикрепления. Записаться на диспансеризацию можно через портал «Госуслуги», в самом медицинском учреждении или через электронную регистратуру. Как правило, с 18 до 39 лет диспансеризацию проходят один раз в три года, после 40 лет — один раз в год. Лица, перенесшие COVID-19 или два года не посещавшие врачей, проходят углубленную диспансеризацию.