Яркое солнце стало причиной аварии с пенсионеркой в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Все это случилось в утреннее время 21 февраля около дома на улице Красноармейкой, сообщили с ГИБДД. Мужчина ехал на автомобиле Lada Largus.
Сбитую женщину осмотрели медики, у нее диагностировали ушиб бедра. После она была отпущена домой. Отмечается, что водитель имеет 12 лет опыта вождения. В прошлом году его ни разу не привлекли за нарушение ПДД.
В отношении него составили протоколы за непредоставление преимущества пешеходу. Мужчина был трезв.
Ранее сообщалось, что число смертельных ДТП стало больше в Екатеринбурге.