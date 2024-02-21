tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Машина сбила пенсионерку в Нижнем Тагиле

Яркое солнце стало причиной аварии с пенсионеркой в Нижнем Тагиле

21 февраля 2024, 13:21
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Машина сбила пенсионерку в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле водитель сбил 69-летнюю женщину на пешеходном переходе. Он ее не заметил, потому что ему в глаза светило солнце.

Все это случилось в утреннее время 21 февраля около дома на улице Красноармейкой, сообщили с ГИБДД. Мужчина ехал на автомобиле Lada Largus.

Сбитую женщину осмотрели медики, у нее диагностировали ушиб бедра. После она была отпущена домой. Отмечается, что водитель имеет 12 лет опыта вождения. В прошлом году его ни разу не привлекли за нарушение ПДД.

В отношении него составили протоколы за непредоставление преимущества пешеходу. Мужчина был трезв.

Ранее сообщалось, что число смертельных ДТП стало больше в Екатеринбурге.

Мужчина выезжал с парковки и устроил ДТП в Тагиле. Пострадал подросток
Узнать подробнее
Читайте также:
Жительница Свердловской области умерла в больнице после ДТП на трассе под ИвделемРебенок пострадал в ДТП с пьяным водителем в Нижнем ТагилеФура Volvo сбила 77-летнюю пенсионерку под Ивделем на пешеходном переходе
#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Пешеходный переход#Пенсионерка#Солнце#Водитель#Нарушение ПДД#Медики#Пострадавшая#Ушиб#18+#Екатеринбург#Авария#Дарья Сорокина#Опыт вождения
Подпишитесь
Уязвимый возраст. Советы психолога о том, как общаться со школьниками в трудный период
Вчера, 14:46
Как узнать, есть ли у вашего ребенка проблемы в жизни?
Вчера, 14:44
Учителя в Нижнем Тагиле будут ходить к детям домой в гости
Сегодня, 09:29
Свердловские судьи получили медали и ушли в почетную отставку
Сегодня, 09:26
У «Qiwi-банка» отозвана лицензия
Сегодня, 08:59
Кардиохирург из Нижнего Тагила прооперировал пациента в Луганске
Сегодня, 09:58