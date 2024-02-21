Залез в печь-жаровню: в Екатеринбурге у продавца самсы сдали нервы во время проверки

В среду, 21 февраля, общественники Екатеринбурга организовали рейд по точкам продаж фастфуда на Сортировке. Они успели осмотреть три торговые точки, но попробовать их продукцию так и не решились. От итогах рейда рассказал в телеграм-канале один из проверяющих, член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев.