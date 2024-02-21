Залез в печь-жаровню: в Екатеринбурге у продавца самсы сдали нервы во время проверки

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
В среду, 21 февраля, общественники Екатеринбурга организовали рейд по точкам продаж фастфуда на Сортировке. Они успели осмотреть три торговые точки, но попробовать их продукцию так и не решились. От итогах рейда рассказал в телеграм-канале один из проверяющих, член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев.
При проверке забегаловки на улице Опалихинской медкнижка оказалась только у одного работника. Также в этом заведении готовили шашлык из тухлого мяса, которое при виде общественников выкинули в ведро.
На улице Бебеля еду готовили в помещении, где в этот момент шли ремонтные работы. Здесь продавец разнервничался и решил спрятаться от проверки в тандыре — специальной печи-жаровне. Залез он в нее прямо в рабочей надежде.
В соседней точке продавцы не смогли предъявить ветеринарные сертификаты на продукцию.
В целом ситуация с заведениями уличного питания в Екатеринбурге не слишком хорошая, пришли к выводу общественники: грязь, хлам во дворах и платежи на карту без терминалов.
Ранее общественники мониторили работу общепита в Екатеринбурге в конце декабря.