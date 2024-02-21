Замначальника Дома офицеров в Екатеринбурге уволился после скандала с БДСМ-вечеринкой

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
Modified Сегодня, 03:46
Updated Сегодня, 03:46
По словам Подкорытова, он решил уволиться, так как ему неприятно из-за произошедшей скандальной ситуации. Также он сообщил, что был вовлечен в этот инцидент из-за «дележки власти», пишет Е1.
Напомним, в ноябре 2023 года в Екатеринбурге проходила эротическая вечеринка. Общественный деятель Екатерина Ипатова, узнав о мероприятии, обратилась в генпрокуратуру.
Депутат Андрей Альшевских высказал возмущение по поводу вечеринки. По его словам, ответить за произошедшее должны не только организаторы, но и также руководство учреждения.