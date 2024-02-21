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Замначальника Дома офицеров в Екатеринбурге написал заявление об уходе

Замначальника Дома офицеров в Екатеринбурге уволился после скандала с БДСМ-вечеринкой

21 февраля 2024, 03:46
Фото: Midjourney

Замначальника Дома офицеров в Екатеринбурге написал заявление об уходе

Заместитель руководителя Дома офицеров в Екатеринбурге Георгий Подкорытов принял решение уволиться после того, как произошел скандал из-за БДСМ-вечеринки.

По словам Подкорытова, он решил уволиться, так как ему неприятно из-за произошедшей скандальной ситуации. Также он сообщил, что был вовлечен в этот инцидент из-за «дележки власти», пишет Е1.

Напомним, в ноябре 2023 года в Екатеринбурге проходила эротическая вечеринка. Общественный деятель Екатерина Ипатова, узнав о мероприятии, обратилась в генпрокуратуру.

Депутат Андрей Альшевских высказал возмущение по поводу вечеринки. По его словам, ответить за произошедшее должны не только организаторы, но и также руководство учреждения.

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