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Published Сегодня, 04:07

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

Мужчина в Екатеринбурге украл шоколад из супермаркета

Житель Екатеринбурга украл в супермаркете 13 плиток шоколада

21 февраля 2024, 04:07
Фото: 1MI

Мужчина в Екатеринбурге украл шоколад из супермаркета

В Екатеринбурге местный житель совершил кражу 13 плиток шоколада из супермаркета, который расположен на Шефской улице.

Посетитель магазина, проходя мимо прилавков, увидел шоколад и стал убирать плитки себе в карман, а затем ушел, не оплатив взятый товар, пишет Е1.

Екатеринбуржца, совершившего кражу, разыскивают сотрудники полиции. Также горожанину предлагают самому прийти в отделение №14, чтобы дать объяснения и возместить нанесенный ущерб.

Напомним, 4 февраля 2024 года в Екатеринбурге группа подростков совершила ограбление в магазине. Они украли деньги, а также избили сотрудника. Вскоре их нашли и задержали. Им грозит до семи лет тюрьмы.

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