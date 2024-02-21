Житель Екатеринбурга украл в супермаркете 13 плиток шоколада

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
Посетитель магазина, проходя мимо прилавков, увидел шоколад и стал убирать плитки себе в карман, а затем ушел, не оплатив взятый товар, пишет Е1.
Екатеринбуржца, совершившего кражу, разыскивают сотрудники полиции. Также горожанину предлагают самому прийти в отделение №14, чтобы дать объяснения и возместить нанесенный ущерб.
Напомним, 4 февраля 2024 года в Екатеринбурге группа подростков совершила ограбление в магазине. Они украли деньги, а также избили сотрудника. Вскоре их нашли и задержали. Им грозит до семи лет тюрьмы.