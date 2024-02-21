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Жители Первоуральска записали видео к «Водоканалу» и прокуратуре из-за фекалий

Жители Первоуральска могут прийти к мэру города с ведрами фекалий

21 февраля 2024, 12:00
Фото: 1MI

Жители Первоуральска записали видео к «Водоканалу» и прокуратуре из-за фекалий

Жители Первоуральска обратились с видеообращением к директору «Водоканала» и прокурору из-за затопленного фекалиями подвала.

Ролик размещен в сообществе «Народная Команда Первоуральска». В нем первоуральцы сообщают, что несколько месяцев страдают от зловоний.

По словам горожан, «Водоканал» высказывал им обвинения в том, что они якобы неправильно пользуются унитазом, из-за чего и возникла проблема. Жители добавили, что, если их проблему не решат, они наберут фекалии в ведра и придут с ними к мэру города, в «Роспотребнадзор» и директору «Водоканала».

Напомним, что ранее экс-депутата городской думы Асбеста Наталья Крылова облила фекалиями приемную «Водоканала» в Первоуральске. Таким образом она выразила свой протест из-за бездействия «Водоканала» в вопросе решения проблемы со зловониями в подвале одного из домов. После этого Наталью задержали сотрудники ЧОПа и передали Росгвардии.

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