Жители Первоуральска могут прийти к мэру города с ведрами фекалий

По словам горожан, «Водоканал» высказывал им обвинения в том, что они якобы неправильно пользуются унитазом, из-за чего и возникла проблема. Жители добавили, что, если их проблему не решат, они наберут фекалии в ведра и придут с ними к мэру города, в «Роспотребнадзор» и директору «Водоканала».