Жители Первоуральска могут прийти к мэру города с ведрами фекалий

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Ролик размещен в сообществе «Народная Команда Первоуральска». В нем первоуральцы сообщают, что несколько месяцев страдают от зловоний.
По словам горожан, «Водоканал» высказывал им обвинения в том, что они якобы неправильно пользуются унитазом, из-за чего и возникла проблема. Жители добавили, что, если их проблему не решат, они наберут фекалии в ведра и придут с ними к мэру города, в «Роспотребнадзор» и директору «Водоканала».
Напомним, что ранее экс-депутата городской думы Асбеста Наталья Крылова облила фекалиями приемную «Водоканала» в Первоуральске. Таким образом она выразила свой протест из-за бездействия «Водоканала» в вопросе решения проблемы со зловониями в подвале одного из домов. После этого Наталью задержали сотрудники ЧОПа и передали Росгвардии.