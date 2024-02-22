Андрей Турчак поделился итогами гуманитарной миссии «Единой России» в новых регионах

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
В честь двухлетия гуманитарной миссии партия провела форум для первичных отделений. Мероприятие прошло в Хабаровске. На площадке форума выступил секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак. Он напомнил, как ровно два года назад, 22 февраля 2022 года, первая колонна с гумпомощью от региональных отделений «Единой России» прибыла в Ростовскую область, где были размещены эвакуированные из Донбасса мирные жители, сообщает mkset.ru.
Партия «Единая Россия» первой пришла на помощь людям, вынужденным покинуть свои дома. Волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» доставляли лекарства, продовольствие, одежду и другие необходимые вещи жителям Мариуполя, в то время как в городе шли военные действия. На территории ЛДНР была организована сеть гуманитарных центров, где люди могли получить медицинскую помощь, а также содействие в поиске пропавших родственников и получении необходимых документов.
В первые месяцы было открыто 45 гуманитарных центров, которые продолжают работать и после возобновления мирной жизни. Сегодня эти центры предлагают населению разные виды поддержки, включая юридическую помощь.
Активисты из «Волонтёрской Роты» и МГЕР оказывали жителям новых регионов адресную помощь. За два года в гуманитарной миссии партии было задействовано более трех с половиной тысяч волонтеров, сообщает сайт партии ER.RU.
Кроме этого, более тысячи врачей добровольно отправились в новые регионы, чтобы оказывать медицинскую помощь местным жителям. За два года в медицинские учреждения новых регионов было доставлено более семи тысяч тонн лекарств и медицинских изделий. Также партия организовала курсы тактической медицины, ориентированные военнослужащих и население прифронтовых районов.
В настоящее время «Единая Россия» активно оказывает поддержку фронту. На эти нужды партия собрала более одиннадцати с половиной миллиардов рублей. Помимо сбора гуманитарной помощи и предоставления технической поддержки Турчак призвал привлекать ветеранов СВО к участию в политической и общественной жизни страны, а также оказывать помощь каждой семье военнослужащих.
«За два года Свердловское отделение „Единой России“ отправило на фронт более двух тысяч тонн дополнительной помощи. Для бойцов передавали квадрокоптеры, машины, мотоциклы, запчасти, необходимое оборудование, продукты питания длительного хранения, лекарства и многое другое. Кроме того, свердловские волонтеры продолжают участие в гуманитарной миссии „Единой России“ в новых регионах. С начала проведения специальной военной операции 30 молодогвардейцев из Свердловской области выезжали для помощи жителям на Донбасс. В феврале этого года добровольцы на протяжении двух недель помогали жителям Херсонской области в оформлении документов и получении гуманитарной помощи, продуктов питания и лекарств.
Партия также продолжает поддерживать семьи участников спецоперации. Активисты «Единой России» передают продуктовые наборы, помогают в заготовке дров, уборке снега и оказывают другую адресную помощь. Также «Единая Россия» оказывает помощь в оформлении юридических документов, партийцы проводят консультации и помогают оформить выплаты», — отметил первый заместитель секретаря Свердловского регионального отделения «Единой России», глава Екатеринбурга Алексей Орлов.