Андрей Турчак поделился итогами гуманитарной миссии «Единой России» в новых регионах

«За два года Свердловское отделение „Единой России“ отправило на фронт более двух тысяч тонн дополнительной помощи. Для бойцов передавали квадрокоптеры, машины, мотоциклы, запчасти, необходимое оборудование, продукты питания длительного хранения, лекарства и многое другое. Кроме того, свердловские волонтеры продолжают участие в гуманитарной миссии „Единой России“ в новых регионах. С начала проведения специальной военной операции 30 молодогвардейцев из Свердловской области выезжали для помощи жителям на Донбасс. В феврале этого года добровольцы на протяжении двух недель помогали жителям Херсонской области в оформлении документов и получении гуманитарной помощи, продуктов питания и лекарств.