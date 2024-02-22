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Published Сегодня, 13:17

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Updated Сегодня, 13:19

Два педагога из Нижнего Тагила представят город на областном «Учителе года»

Два педагога из Нижнего Тагила защитят честь города на областном этапе «Учителя года»

22 февраля 2024, 13:17
Фото: управление образования Нижнего Тагила

Два педагога из Нижнего Тагила представят город на областном «Учителе года»

15 педагогов из разных городов Свердловской области, в том числе два учителя из Нижнего Тагила, покажут мастерство на региональном этапе всероссийского конкурса «Учитель года».

В Свердловской области сформирован рейтинг лучших педагогов, которые станут участниками регионального этапа конкурса «Учитель года России». Всего в списке 15 имен, в том числе имена двух педагогов из Нижнего Тагила, информирует городское управление образования.

Одна из участниц, Вероника Турчанинова из гимназии № 18, преподает историю и обществознания. Наталья Кайль из школы № 32 — учитель иностранного языка. Вместе с другими участниками на первом этапе регионального конкурса они должны будут провести показательные уроки.

Во второй тур пройдут только семь претендентов, которые и будут бороться в финале. Победители представят регион на заключительном этапе в Москве.

Конкурс «Учитель года России» направлен на повышение престижа профессии учителя, раскрытие педагогических дарований и распространение педагогического опыта.

Ранее стало известно, что команда гимназии №18 представит город на региональном этапе фестиваля ГТО на «Белой горе».

Фото: управление образования Нижнего Тагила
#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Конкурс#Учитель года#Педагог#Этапы соревнований#Екатеринбург#Всероссийский этап конкурса#Гордость Нижнего Тагила#Дарья Бобровицкая
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