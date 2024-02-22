Два педагога из Нижнего Тагила защитят честь города на областном этапе «Учителя года»

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
В Свердловской области сформирован рейтинг лучших педагогов, которые станут участниками регионального этапа конкурса «Учитель года России». Всего в списке 15 имен, в том числе имена двух педагогов из Нижнего Тагила, информирует городское управление образования.
Одна из участниц, Вероника Турчанинова из гимназии № 18, преподает историю и обществознания. Наталья Кайль из школы № 32 — учитель иностранного языка. Вместе с другими участниками на первом этапе регионального конкурса они должны будут провести показательные уроки.
Во второй тур пройдут только семь претендентов, которые и будут бороться в финале. Победители представят регион на заключительном этапе в Москве.
Конкурс «Учитель года России» направлен на повышение престижа профессии учителя, раскрытие педагогических дарований и распространение педагогического опыта.
Ранее стало известно, что команда гимназии №18 представит город на региональном этапе фестиваля ГТО на «Белой горе».