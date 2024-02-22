«Дым не рассеивается»: в Нижнем Тагиле объявлено предупреждение об НМУ

Во время 20-минутных замеров 22 февраля на вокзале Нижнего Тагила газоанализатор редакции TagilCity.ru уловил наличие диоксида азота — 0,2 мг/м3 при разовой ПДК в 0,2 мг/м3. Таким образом, нормативы находятся на грани превышения. За минувшие дни прибор также несколько раз показывал диоксид азота. А 16 февраля приборы на стационарных постах УГМС последний раз уловили превышение фенола на Тагилстрое.