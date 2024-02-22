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Published Сегодня, 07:37

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Updated Сегодня, 07:39

В Свердловской области на неделю объявлено предупреждение об НМУ

«Дым не рассеивается»: в Нижнем Тагиле объявлено предупреждение об НМУ

22 февраля 2024, 07:37
Фото: tagilcity.ru

В Свердловской области на неделю объявлено предупреждение об НМУ

Вечером 21 февраля в Свердловской области был введен режим НМУ первой степени опасности. Это значит, что вредные выбросы, появляющиеся в воздухе над Нижним Тагилом из труб ЕВРАЗ НТМК и других загрязнителей, будут рассеиваться плохо из-за ряда явлений.

Предупреждение об НМУ «Уральское УГМС» опубликовало 21 февраля. Согласно данным, оно вступает в силу с 20 часов указанного дня до 20 часов 27 февраля в Свердловской области действуют условия, мешающие рассеиванию вредных примесей. Преимущественно это происходит из-за отсутствия ветра и повышенной влажности.

Предварительная отмена предупреждения назначена на 27 февраля.

В дни, когда объявлены неблагоприятные метеорологические условия, предприятия по закону обязаны снижать количество выбросов.

22 февраля жители Нижнего Тагила, в частности Дзержинского района, отмечали, что дым, застывший над заводом, действительно не рассеивается.

Серо-красный дым висит очень плотно и не рассеивается, — сообщила читательница TagilCity.ru Ульяна.
Серо-красный дым повис в небе над Нижним Тагилом
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Во время 20-минутных замеров 22 февраля на вокзале Нижнего Тагила газоанализатор редакции TagilCity.ru уловил наличие диоксида азота — 0,2 мг/м3 при разовой ПДК в 0,2 мг/м3. Таким образом, нормативы находятся на грани превышения. За минувшие дни прибор также несколько раз показывал диоксид азота. А 16 февраля приборы на стационарных постах УГМС последний раз уловили превышение фенола на Тагилстрое.

Превышение фенола выявлено в Нижнем Тагиле 16 февраля
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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Свердловская область#НМУ#Выбросы#УГМС#Екатеринбург#Газоанализатор#Режим НМУ#Уральский УГМС#Юлия Мамонтова
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