«Дым не рассеивается»: в Нижнем Тагиле объявлено предупреждение об НМУ

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
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Предупреждение об НМУ «Уральское УГМС» опубликовало 21 февраля. Согласно данным, оно вступает в силу с 20 часов указанного дня до 20 часов 27 февраля в Свердловской области действуют условия, мешающие рассеиванию вредных примесей. Преимущественно это происходит из-за отсутствия ветра и повышенной влажности.
Предварительная отмена предупреждения назначена на 27 февраля.
В дни, когда объявлены неблагоприятные метеорологические условия, предприятия по закону обязаны снижать количество выбросов.
22 февраля жители Нижнего Тагила, в частности Дзержинского района, отмечали, что дым, застывший над заводом, действительно не рассеивается.
Серо-красный дым висит очень плотно и не рассеивается, — сообщила читательница TagilCity.ru Ульяна.
Во время 20-минутных замеров 22 февраля на вокзале Нижнего Тагила газоанализатор редакции TagilCity.ru уловил наличие диоксида азота — 0,2 мг/м3 при разовой ПДК в 0,2 мг/м3. Таким образом, нормативы находятся на грани превышения. За минувшие дни прибор также несколько раз показывал диоксид азота. А 16 февраля приборы на стационарных постах УГМС последний раз уловили превышение фенола на Тагилстрое.