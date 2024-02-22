Глава РЭО Буцаев: Отрасль обращения с ТКО стала самой популярной для ГЧП

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
По заявлению Дениса Буцаева, генерального директора РЭО, сфера обращения с твердыми коммунальными отходами стала одной из самых востребованных для проектов ГЧП за прошедшие два года. Согласно информации Национального центра ГЧП, за 2022–2023 годы из 164 концессий, заключенных регионами, на отрасль обращения с ТКО пришлось 47. Это примерно третья часть. Инвестиции по 47 соглашениям превысили 100 млрд рублей. Для привлечения денег в сферу обращения с ТКО РЭО разработал инструмент льготного финансирования концессионных соглашений посредством выпуска собственных облигаций. Финансирование предоставляется по ставке 6 — 8% годовых. Учитывая действующую ключевую ставку регулятора, привлечение финансирования в проекты отрасли является привлекательным инструментом для предпринимателей.
Как сообщает gorod55.ru, в Центре ГЧП отметили, что мусоросортировочный комплекс на Сахалине входит в число самых капиталоемких проектов за 2022–2023 годы. В прошлом году он получил национальную премию агентства «Росинфра» в категории «Лучший проект ГЧП в сфере экологии». На реализацию проекта планируют направить более 6 млрд рублей инвестиций.
За указанный период по три концессии подписали республики Дагестан и Башкортостан. Совокупная мощность обработки ТКО в Дагестане превысит 950 тысяч тонн, а в Башкортостане — 600 тысяч тонн. Реализация каждого проекта составит 12 млрд рублей.
По информации замгендиректора по инвестиционному развитию РЭО Сергея Королева, в этом и следующем годах организация планирует профинансировать 53 концессионных проекта, требующих 135 млрд рублей инвестиций. Еще 36 проектов на данный момент прорабатываются.
Отмечается, что регионами с 2011 до 2022 года было заключено всего 20 концессионных соглашений в сфере обращения с ТКО. Это означает, что за два года произошло двукратное увеличение числа подписанных концессий по сравнению с предыдущим десятилетним периодом.