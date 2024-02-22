Глава РЭО Буцаев: Отрасль обращения с ТКО стала самой популярной для ГЧП

По заявлению Дениса Буцаева, генерального директора РЭО, сфера обращения с твердыми коммунальными отходами стала одной из самых востребованных для проектов ГЧП за прошедшие два года. Согласно информации Национального центра ГЧП, за 2022–2023 годы из 164 концессий, заключенных регионами, на отрасль обращения с ТКО пришлось 47. Это примерно третья часть. Инвестиции по 47 соглашениям превысили 100 млрд рублей. Для привлечения денег в сферу обращения с ТКО РЭО разработал инструмент льготного финансирования концессионных соглашений посредством выпуска собственных облигаций. Финансирование предоставляется по ставке 6 — 8% годовых. Учитывая действующую ключевую ставку регулятора, привлечение финансирования в проекты отрасли является привлекательным инструментом для предпринимателей.