Искали три месяца: в Екатеринбурге нашли живой пропавшую мать двоих детей

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
В Свердловской области завершены трехмесячные поиски 37-летней жительницы Новоуральского района Елены Ивановой. Родные и друзья не могли связаться с ней со 2 ноября 2023 года. Женщина жива и здорова, а свое отсутствие она объяснила проблемами со связью. Эту историю рассказывает «КП — Екатеринбург».
Прежде чем исчезнуть, Елена привезла двоих детей бабушке в Новоуральск. Затем она приехала в Екатеринбург, и мать не могла с ней связаться. Женщине пришлось обратиться в полицию Новоуральска. Друзья Елены подозревали даже криминальную подоплеку и считали, что у Елены мог возникнуть конфликт с мужчиной, от которого она родила второго ребенка. Но эта версия не подтвердилась.
В итоге в конце января полицейские объявили, что нашли Елену живой — она была «в гостях», а не звонила родным из-за проблем с телефоном.
В данный момент Елена вернулась в матери и детям в Новоуральск.
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