Искали три месяца: в Екатеринбурге нашли живой пропавшую мать двоих детей

Прежде чем исчезнуть, Елена привезла двоих детей бабушке в Новоуральск. Затем она приехала в Екатеринбург, и мать не могла с ней связаться. Женщине пришлось обратиться в полицию Новоуральска. Друзья Елены подозревали даже криминальную подоплеку и считали, что у Елены мог возникнуть конфликт с мужчиной, от которого она родила второго ребенка. Но эта версия не подтвердилась.