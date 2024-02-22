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Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

В Екатеринбурге нашлась пропавшая мать двоих детей

Искали три месяца: в Екатеринбурге нашли живой пропавшую мать двоих детей

22 февраля 2024, 14:29
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге нашлась пропавшая мать двоих детей

Свои родным жительница Новоуральского района объяснила, что после приезда в Екатеринбург у нее долгое время были проблемы со связью.

В Свердловской области завершены трехмесячные поиски 37-летней жительницы Новоуральского района Елены Ивановой. Родные и друзья не могли связаться с ней со 2 ноября 2023 года. Женщина жива и здорова, а свое отсутствие она объяснила проблемами со связью. Эту историю рассказывает «КП — Екатеринбург».

Прежде чем исчезнуть, Елена привезла двоих детей бабушке в Новоуральск. Затем она приехала в Екатеринбург, и мать не могла с ней связаться. Женщине пришлось обратиться в полицию Новоуральска. Друзья Елены подозревали даже криминальную подоплеку и считали, что у Елены мог возникнуть конфликт с мужчиной, от которого она родила второго ребенка. Но эта версия не подтвердилась.

В итоге в конце января полицейские объявили, что нашли Елену живой — она была «в гостях», а не звонила родным из-за проблем с телефоном.

В данный момент Елена вернулась в матери и детям в Новоуральск.

В Нижнем Тагиле разыскивают женщину со шрамом на губе и в шубе.

#Дети#Полиция#Поиск#Новоуральск#Мать#Телефон#Екатеринбург#Поиск человека#Дарья Бобровицкая
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