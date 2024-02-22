«Лицо было в крови»: подросток из Сухого Лога уверен, что есть видео с его избиением

После этого инспекторы, как утверждает пострадавший, взяли у него номер телефона, еще раз ударили по голове и отпустили. Дома мальчика встретил отчим. После этого школьник позвонил работодателю и сказал, что завтра не сможет прийти, так как его избили. Потом он поехал в больницу, чтобы получить справку для работы. В больнице узнав, что мальчику нет 18 лет, обратились в полицию.