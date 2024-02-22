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Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Инспекторы ГИБДД из Сухого Лога избивали подростка и снимали на видео

«Лицо было в крови»: подросток из Сухого Лога уверен, что есть видео с его избиением

22 февраля 2024, 08:29
Фото: 1MI

Инспекторы ГИБДД из Сухого Лога избивали подростка и снимали на видео

В Сухом Логу инспекторы ГИБДД, которых 16-летний подросток обвинил в избиении, якобы записывали издевательства над ним на видео.

Об этом юноша рассказал следователям, пишет Ура.ру. По словам школьника, один из инспекторов держал его за одежду, а второй снимал на телефон. В это время у подростка все лицо было в крови из-за избиений.

При этом, как утверждает юноша, инспекторы старались снимать так, чтобы не было видно, кто они. А школьник, напротив, старался подвинуться ближе к обидчику, чтобы в кадр попало его лицо. За это он получил дополнительный удар по голове.

После этого инспекторы, как утверждает пострадавший, взяли у него номер телефона, еще раз ударили по голове и отпустили. Дома мальчика встретил отчим. После этого школьник позвонил работодателю и сказал, что завтра не сможет прийти, так как его избили. Потом он поехал в больницу, чтобы получить справку для работы. В больнице узнав, что мальчику нет 18 лет, обратились в полицию.

Напомним, что два инспектора вечером 6 февраля заметили двух подростков. Далее, как утверждают сотрудники ДПС, мальчики их оскорбили и попытались убежать. Также ранее подросток заявлял, что инспекторы еще и пинали его ногами.

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