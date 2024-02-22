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В честь юбилея Свердловской области выпущена медаль

Медаль выпущена к 90-летию Свердловской области

22 февраля 2024, 13:49
Фото: Борис Ярков / «Областная газета»

В честь юбилея Свердловской области выпущена медаль

В Свердловской области выпустили металлическую медаль к 90-летнему юбилею региона. Этот подарок региону был продемонстрирован 21 февраля.

Презентация состоялась в Свердловском областном краеведческом музее имени Клера.

Отмечается, что медаль сделана в золотом цвете. Ее диаметр — 40 мм. На лицевой стороне имеются даты основания региона (1934 год). На изнаночной стороне выгравирован герб и девиз «Опорный край державы».

Эту медаль в марте получат жители региона. Получить такие медали смогут все участники викторины «Опорный край».

Ранее сообщалось, что спортсмен из Нижнего Тагила завоевал медаль в ски-альпинизме.

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