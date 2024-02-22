Медаль выпущена к 90-летию Свердловской области

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Презентация состоялась в Свердловском областном краеведческом музее имени Клера.
Отмечается, что медаль сделана в золотом цвете. Ее диаметр — 40 мм. На лицевой стороне имеются даты основания региона (1934 год). На изнаночной стороне выгравирован герб и девиз «Опорный край державы».
Эту медаль в марте получат жители региона. Получить такие медали смогут все участники викторины «Опорный край».
Ранее сообщалось, что спортсмен из Нижнего Тагила завоевал медаль в ски-альпинизме.