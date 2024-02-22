Модульбанк назвал моментальные массовые переводы технологией для таксопарков

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
По словам главы правления Модульбанка Павла Семенова, такие сервисы становятся альтернативой для предпринимателей, которые устали от расчетных счетов, где перевод может идти сутками. Модульбанк, например, запустил свой собственный сервис моментальных массовых переводов, который позволяет переводить деньги с расчетного счета на счета физических лиц по номеру карты или телефона. Семенов в качестве наглядного примера привел таксистов, которые теперь могут получать оплату сразу в конце рабочего дня, пишет gorod55.ru.
Теперь люди могут отправлять деньги в любую точку мира за считаные минуты, не покидая своего дома или офиса. Особенно привлекательно то, что многие из этих сервисов предлагают низкие комиссии за перевод. Модульбанк, например, снизил комиссию за моментальные массовые выплаты на карты физических лиц до 0,5%, что сейчас является одной из самых низких ставок на рынке.
Для обеспечения безопасности пользователей и защиты их личных данных сервисы моментальных массовых переводов используют современные технологии шифрования и аутентификации. Их интерфейсы и функциональность постоянно совершенствуются, чтобы пользователи могли быстро переводить деньги, получая моментальную обратную связь о статусе операции. Кроме того, предприниматели могут воспользоваться API, подключившись к службе клиентской поддержки банка. Часто такое подключение используется для расчетов с сотрудниками, контрагентами и другими физическими лицами.
Большое значение для эффективности такой технологии имеет и законодательство стран. Так, в России мгновенные переводы не ограничены — на сегодняшний день это важное направление развития сферы финансовых технологий.