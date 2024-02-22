Модульбанк назвал моментальные массовые переводы технологией для таксопарков

Теперь люди могут отправлять деньги в любую точку мира за считаные минуты, не покидая своего дома или офиса. Особенно привлекательно то, что многие из этих сервисов предлагают низкие комиссии за перевод. Модульбанк, например, снизил комиссию за моментальные массовые выплаты на карты физических лиц до 0,5%, что сейчас является одной из самых низких ставок на рынке.