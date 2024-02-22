На 1,5% подешевели за неделю яйца в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
В среднем по региону стоимость продукта составила 118,52 рубля. Неделей ранее было зафиксировано подорожание десятка до 120,3 рубля. А по данным на 5 февраля 2024 года, цена яиц составила 119,72 рубля, выяснила редакция TagilCity.ru.
Однако, согласно статистике, за год (с января 2023 по январь 2024 года) стоимость яиц кур выросла на 52%.
Ранее замгубернатора Алексей Шмыков заявил, что Свердловская область обеспечивает потребность в куриных яйцах на 105%. Около половины выпускаемой продукции поставляется в соседние регионы.