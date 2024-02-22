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Published Сегодня, 10:50

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Updated Сегодня, 10:52

В Свердловской области немного подешели яйца

На 1,5% подешевели за неделю яйца в Свердловской области

22 февраля 2024, 10:50
Фото: 1MI

В Свердловской области немного подешели яйца

По данным статистики, за неделю с 12 по 19 февраля в Свердловской области на 1,5% снизилась цена на десяток куриных яиц.

В среднем по региону стоимость продукта составила 118,52 рубля. Неделей ранее было зафиксировано подорожание десятка до 120,3 рубля. А по данным на 5 февраля 2024 года, цена яиц составила 119,72 рубля, выяснила редакция TagilCity.ru.

Однако, согласно статистике, за год (с января 2023 по январь 2024 года) стоимость яиц кур выросла на 52%.

Ранее замгубернатора Алексей Шмыков заявил, что Свердловская область обеспечивает потребность в куриных яйцах на 105%. Около половины выпускаемой продукции поставляется в соседние регионы.

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