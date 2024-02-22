На 8% подорожала свекла в Свердловской области

Литр молока можно было приобрести в среднем за 70,61 рубля (+0,78%), пшеничный хлеб — за 93,71 рубля (+0,76%), килограмм яблок — за 135,81 рубля (+1,3%). Также, подорожали все виды мяса, курица, сосиски, колбаса, консервы для детского питания, печенье, макароны и некоторые другие позиции из списка, выяснила редакция TagilCity.ru.