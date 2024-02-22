На 8% подорожала свекла в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
Также среди овощей в цене прибавила капуста и морковь. Они подорожали до 37,17 рубля (+2,38%) и до 46,97 рубля (+1,47%) соответственно. Остальные овощи немного подешевели. Дешевле всего покупателям за последнюю неделю обходился картофель. Килограмм стоил 24,17 рубля (-2,71%).
Литр молока можно было приобрести в среднем за 70,61 рубля (+0,78%), пшеничный хлеб — за 93,71 рубля (+0,76%), килограмм яблок — за 135,81 рубля (+1,3%). Также, подорожали все виды мяса, курица, сосиски, колбаса, консервы для детского питания, печенье, макароны и некоторые другие позиции из списка, выяснила редакция TagilCity.ru.
Среди подешевевших за неделю продуктов статисты назвали рыбу, подсолнечное масло, творог и сметану, сахар и соль, чай и муку, пшено, гречку, бананы и водку.