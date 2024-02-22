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Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

В Свердловской области цена на свеклу поднялась на 8%

На 8% подорожала свекла в Свердловской области

22 февраля 2024, 09:58
Фото: 1MI

В Свердловской области цена на свеклу поднялась на 8%

За неделю с 12 по 19 февраля 2024 года цена на килограмм столовой свеклы в Свердловской области достигла 41,3 рубля. Она подорожала на 7,99%.

Также среди овощей в цене прибавила капуста и морковь. Они подорожали до 37,17 рубля (+2,38%) и до 46,97 рубля (+1,47%) соответственно. Остальные овощи немного подешевели. Дешевле всего покупателям за последнюю неделю обходился картофель. Килограмм стоил 24,17 рубля (-2,71%).

Литр молока можно было приобрести в среднем за 70,61 рубля (+0,78%), пшеничный хлеб — за 93,71 рубля (+0,76%), килограмм яблок — за 135,81 рубля (+1,3%). Также, подорожали все виды мяса, курица, сосиски, колбаса, консервы для детского питания, печенье, макароны и некоторые другие позиции из списка, выяснила редакция TagilCity.ru.

Среди подешевевших за неделю продуктов статисты назвали рыбу, подсолнечное масло, творог и сметану, сахар и соль, чай и муку, пшено, гречку, бананы и водку.

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