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Кочегар из Режа предстал перед судом за убийство приятелей

Начался суд над кочегаром из Режа, который убил двух знакомых топором и ножом

22 февраля 2024, 09:38
Фото: 1MI

Кочегар из Режа предстал перед судом за убийство приятелей

В Екатеринбурге начался судебный процесс над 49-летним жителем Режа, который убил своих приятелей.

Во время суда выяснилось, что свердловчанин имеет судимости за изнасилование, кражу и незаконное проникновение в чужое жилье. До того, как он был задержан, мужчина работал в кафе в Красноуфимске, пишет Ура.ру.

Подсудимый признал свою вину в преступлении, однако не согласился с версией происшествия, которую изложил в суде прокурор.

Напомним, убийство произошло в сентябре 2023 года. Трое приятелей употребляли алкогольные напитки. Вскоре они стали ссориться. В ходе конфликта подсудимый, схватив топор и нож, нанес смертельные раны потерпевшим.

Затем свердловчанин хотел скрыться, однако его успели поймать и возбудили в отношении него уголовное дело.

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