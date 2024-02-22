Начался суд над кочегаром из Режа, который убил двух знакомых топором и ножом

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Во время суда выяснилось, что свердловчанин имеет судимости за изнасилование, кражу и незаконное проникновение в чужое жилье. До того, как он был задержан, мужчина работал в кафе в Красноуфимске, пишет Ура.ру.
Подсудимый признал свою вину в преступлении, однако не согласился с версией происшествия, которую изложил в суде прокурор.
Напомним, убийство произошло в сентябре 2023 года. Трое приятелей употребляли алкогольные напитки. Вскоре они стали ссориться. В ходе конфликта подсудимый, схватив топор и нож, нанес смертельные раны потерпевшим.
Затем свердловчанин хотел скрыться, однако его успели поймать и возбудили в отношении него уголовное дело.