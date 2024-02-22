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Posted Сегодня, 07:19

Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

В Екатеринбурге озвучили справедливую цену за проезд в общественном транспорте

Названа справедливая цена за проезд в транспорте Екатеринбурга

22 февраля 2024, 07:19
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге озвучили справедливую цену за проезд в общественном транспорте

Власти назвали 40 рублей приемлемой ценой за проезд в транспорте Екатеринбурга. Они считают, что в идеале она должна быть еще больше.

Такую цену озвучил глава транспортного комитета Игорь Ощепков, пишет «Урал Мэш». В нее входят налоги, зарплата персоналу и многие другие расходы. Если бы стоимость проезда была такой, то «Гортранс» мог бы хотя бы окупить все свои затраты, считает Ощепков.

В настоящий же момент, чтобы полностью покрыть все траты перевозчика, нужно делать стоимость даже выше 40 рублей. В настоящий момент стоимость проезда — 33 рубля.

Ранее депутат Александр Колесников предложил увеличить стоимость проезда в уральской столице, не называя конкретную сумму. А тех, у кого нет денег, он призвал «ходить пешком».

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