Названа справедливая цена за проезд в транспорте Екатеринбурга

Такую цену озвучил глава транспортного комитета Игорь Ощепков, пишет «Урал Мэш». В нее входят налоги, зарплата персоналу и многие другие расходы. Если бы стоимость проезда была такой, то «Гортранс» мог бы хотя бы окупить все свои затраты, считает Ощепков.