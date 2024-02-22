Названа справедливая цена за проезд в транспорте Екатеринбурга

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Такую цену озвучил глава транспортного комитета Игорь Ощепков, пишет «Урал Мэш». В нее входят налоги, зарплата персоналу и многие другие расходы. Если бы стоимость проезда была такой, то «Гортранс» мог бы хотя бы окупить все свои затраты, считает Ощепков.
В настоящий же момент, чтобы полностью покрыть все траты перевозчика, нужно делать стоимость даже выше 40 рублей. В настоящий момент стоимость проезда — 33 рубля.
Ранее депутат Александр Колесников предложил увеличить стоимость проезда в уральской столице, не называя конкретную сумму. А тех, у кого нет денег, он призвал «ходить пешком».