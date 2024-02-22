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Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

В Свердловской области спросом пользуются тестировщики и операторы ПК

Названы самые популярные вакансии среди свердловчан

22 февраля 2024, 11:25
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области спросом пользуются тестировщики и операторы ПК

Названы самые популярные вакансии в Свердловской области. Больше всего свердловчане откликались на вакансии тестировщика и оператора ПК.

По данным hh.ru, именно эти две специальности пользуются повышенным спросом. Отмечается, что вакансия тестировщика с зарплатой от 46 тысяч рублей собрала свыше 8 тысяч откликов в 2023 году.

Операторы ПК со свыше 6 тысячами откликов оказались на втором месте рейтинга. Зарплата там обозначена — до 10 тысяч рублей. В обязанности входило внесение в базу данных цен на товары и штрих-коды с фотографий.

Третьей самой востребованной профессией стал оператор call-центра. Оклад такого специалиста составляет от 42 тысяч рублей. Вакансия собрала 5 700 откликов соискателей.

Ранее учителя из Екатеринбурга озвучили свои реальные зарплаты.

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