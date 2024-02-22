Названы самые популярные вакансии среди свердловчан

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
По данным hh.ru, именно эти две специальности пользуются повышенным спросом. Отмечается, что вакансия тестировщика с зарплатой от 46 тысяч рублей собрала свыше 8 тысяч откликов в 2023 году.
Операторы ПК со свыше 6 тысячами откликов оказались на втором месте рейтинга. Зарплата там обозначена — до 10 тысяч рублей. В обязанности входило внесение в базу данных цен на товары и штрих-коды с фотографий.
Третьей самой востребованной профессией стал оператор call-центра. Оклад такого специалиста составляет от 42 тысяч рублей. Вакансия собрала 5 700 откликов соискателей.
Ранее учителя из Екатеринбурга озвучили свои реальные зарплаты.