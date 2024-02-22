Новая спортплощадка появится в поселке Уралец Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Проект по строительству спортивной площадки будет реализован в 2024 году. Место для ее обустройства выбирали вместе с жителями поселка: новые тренажеры расположатся на месте старого барака. Об этом пишет пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.
Деньги на строительство, которое начнется в третьем квартале, выделят из регионального и муниципального бюджетов. Также часть средств собрали неравнодушные местные жители и предприниматели. Стоимость спортплощадки — около 970 тысяч рублей.
По проекту в центре поселка появятся спортивные тренажеры, скамейки и даже доски для игры в шахматы.
Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле благоустроят исторический центр в Дзержинском районе.