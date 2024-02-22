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Published Сегодня, 14:53

Modified Сегодня, 14:55

Updated Сегодня, 14:55

В поселке Уралец Нижнего Тагила обустроят новую спортплощадку

Новая спортплощадка появится в поселке Уралец Нижнего Тагила

22 февраля 2024, 14:53
Фото: 1MI

В поселке Уралец Нижнего Тагила обустроят новую спортплощадку

Жители поселка Уралец в Нижнем Тагиле смогут не только позаниматься на тренажерах, но и поиграть в шахматы.

Проект по строительству спортивной площадки будет реализован в 2024 году. Место для ее обустройства выбирали вместе с жителями поселка: новые тренажеры расположатся на месте старого барака. Об этом пишет пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

Деньги на строительство, которое начнется в третьем квартале, выделят из регионального и муниципального бюджетов. Также часть средств собрали неравнодушные местные жители и предприниматели. Стоимость спортплощадки — около 970 тысяч рублей.

По проекту в центре поселка появятся спортивные тренажеры, скамейки и даже доски для игры в шахматы.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле благоустроят исторический центр в Дзержинском районе.

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