Новое трамвайное депо открылось в Верхней Пышме

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
По словам главы Свердловской области Евгения Куйвашева, это учреждение стало первым современным депо в регионе. Появились новые места работы. Также губернатор отметил, что в этой организации нужно работать квалифицированным сотрудникам, рассказали в областном Департаменте информполитики.
В депо смогут обслуживаться более 20 вагонов. В настоящее время 11 транспортных средств ездят по маршруту между Верхней Пышмой и Екатеринбургом. Сейчас в новой организации работает около сотни человек. Для них были сделаны столовая и места для отдыха.
Напомним, в Екатеринбурге хотят продлить трамвайные пути в Академическом районе за 27 миллиардов рублей.