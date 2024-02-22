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В Верхней Пышме появилось новое трамвайное депо

Новое трамвайное депо открылось в Верхней Пышме

22 февраля 2024, 07:01
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Верхней Пышме появилось новое трамвайное депо

В Верхней Пышме открылось междугороднее депо, обслуживающее трамваи. Учреждение начало работать 21 февраля 2024 года.

По словам главы Свердловской области Евгения Куйвашева, это учреждение стало первым современным депо в регионе. Появились новые места работы. Также губернатор отметил, что в этой организации нужно работать квалифицированным сотрудникам, рассказали в областном Департаменте информполитики.

В депо смогут обслуживаться более 20 вагонов. В настоящее время 11 транспортных средств ездят по маршруту между Верхней Пышмой и Екатеринбургом. Сейчас в новой организации работает около сотни человек. Для них были сделаны столовая и места для отдыха.

Напомним, в Екатеринбурге хотят продлить трамвайные пути в Академическом районе за 27 миллиардов рублей.

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#Транспорт#Работа#Верхняя Пышма#Рельсы#Трамвай#Сотрудники#Инфраструктура#Депо#Вагоны#Запуск#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Трамвайное движение
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