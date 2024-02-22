Новое трамвайное депо открылось в Верхней Пышме

В депо смогут обслуживаться более 20 вагонов. В настоящее время 11 транспортных средств ездят по маршруту между Верхней Пышмой и Екатеринбургом. Сейчас в новой организации работает около сотни человек. Для них были сделаны столовая и места для отдыха.