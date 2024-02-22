Общежитие, квартира или коммуналка. Где лучше приобретать жилье?

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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Updated Сегодня, 04:40
При покупке жилья необходимо учитывать статус недвижимости, в котором оно приобретается, пишет NEWIA.RU.
Так, чтобы приобрести помещение в коммуналке или в общежитии, нужно выяснить, что оно частное. В связи с этим, чтобы комнату можно было продать, сначала нужно добиться, чтобы ее категорию изменили и появилось право на продажу. А коммунальное помещение оформляется по договору соцнайма. Можно оформить приватизацию, а потом продать.
При этом у таких комнат имеются минусы в сравнении с отдельной квартирой. Например, число жилых помещений увеличено на один туалет и одну кухню. Обычно этих помещений более четырех. Также у приобретения таких комнат существует положительный момент — их цена существенно ниже цены комнаты в обычной квартире.
Кроме того, у коммуналки и общежития есть различия и в быту. Так, в общежитии кухня является общей для всех, кто в нем живет, а в коммуналке она поделена на зоны, в связи с чем у каждого проживающего есть своя мебель, техника и утварь.
В обыкновенной квартире определенная комната, в отличие от комнат других видов жилья, не закреплена за собственником. В документах она может быть поделена на доли. При этом у всех видов жилья есть общее сходство: для приобретения комнаты нужен отказ остальных собственников на ее продажу.
Среди покупателей есть спрос на комнату в обыкновенной квартире, в которой есть две или три комнаты. В них всегда есть возможность выкупить долю, которая принадлежит собственнику, и продать всю квартиру. Эти квартиры находятся в жилых домах, поэтому жилье в них можно продать проще и за более высокую стоимость.