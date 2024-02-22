Общежитие, квартира или коммуналка. Где лучше приобретать жилье?

Так, чтобы приобрести помещение в коммуналке или в общежитии, нужно выяснить, что оно частное. В связи с этим, чтобы комнату можно было продать, сначала нужно добиться, чтобы ее категорию изменили и появилось право на продажу. А коммунальное помещение оформляется по договору соцнайма. Можно оформить приватизацию, а потом продать.