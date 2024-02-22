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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Жителя Лесного посадят в тюрьму из-за неуплаты алиментов

Почти полгода житель Лесного проведет в тюрьме из-за долга 460 тысяч рублей

22 февраля 2024, 12:05
Фото: 1MI

Жителя Лесного посадят в тюрьму из-за неуплаты алиментов

Жителя Лесного осудили за неуплату алиментов на содержание маленького ребенка. Мужчина долго игнорировал свои родительские обязанности в отношении сына и накопил долг — 460 тысяч рублей.

В отношении него применяли меры принудительного характера, но это не подействовало. Также возбуждалось дело по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. Мужчина получал 40 часов обязательных работ. Но и это не помогло, мужчина продолжал игнорировать наличие долга.

Он прятался от приставов и даже не пытался найти работу. В итоге было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Теперь мужчину посадят в тюрьму на пять месяцев.

Ранее в Нижнем Тагиле приставы искали задолжавшую деньги дочкам мать. Женщине 41 год, две ее дочки находятся в Центре соцпомощи. Алименты им платит только отец.

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#Происшествия#Уголовное дело#Долг#Тюрьма#Приставы#Алименты#18+#Екатеринбург#Принудительные работы#Дарья Сорокина
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