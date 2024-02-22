Почти полгода житель Лесного проведет в тюрьме из-за долга 460 тысяч рублей

В отношении него применяли меры принудительного характера, но это не подействовало. Также возбуждалось дело по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. Мужчина получал 40 часов обязательных работ. Но и это не помогло, мужчина продолжал игнорировать наличие долга.



Он прятался от приставов и даже не пытался найти работу. В итоге было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Теперь мужчину посадят в тюрьму на пять месяцев.