Подростки-зацеперы подрались с водителем трамвая в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
По словам очевидцев, подростки решили покататься на трамвае как зацеперы. Водитель их заметил и вышел из транспорта, чтобы разобраться с ними. Вскоре участники конфликта устроили драку, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
При этом школьники всячески дразнили мужчину, а один из них бегал по дороге. После того, как прохожий посоветовал водителю не обращаться внимание на юношей, он поехал дальше.
Напомним, в Нижнем Тагиле компания подростков ездят зацеперами на трамваях. По словам водителей, это продолжается не первый год. Их пытаются прогнать, но школьники каждый раз возвращаются.