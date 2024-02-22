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Подростки и водитель трамвая в Екатеринбурге устроили потасовку

Подростки-зацеперы подрались с водителем трамвая в Екатеринбурге

22 февраля 2024, 06:19
Фото: 1MI

Подростки и водитель трамвая в Екатеринбурге устроили потасовку

Между подростками и водителем трамвая в Екатеринбурге произошел конфликт. Инцидент произошел на улице Декабристов возле Монтажного колледжа.

По словам очевидцев, подростки решили покататься на трамвае как зацеперы. Водитель их заметил и вышел из транспорта, чтобы разобраться с ними. Вскоре участники конфликта устроили драку, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Видео: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»

При этом школьники всячески дразнили мужчину, а один из них бегал по дороге. После того, как прохожий посоветовал водителю не обращаться внимание на юношей, он поехал дальше.

Напомним, в Нижнем Тагиле компания подростков ездят зацеперами на трамваях. По словам водителей, это продолжается не первый год. Их пытаются прогнать, но школьники каждый раз возвращаются.

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