Поезд насмерть сбил лося в Свердловской области

Отмечается, что согласно с ФЗ «О животном мире» официальные представители транспортных средств, в том числе поездов, должны принимать меры к предотвращению смерти живых существ, сообщает Уральская транспортная прокуратура. На кадрах с мест событий видно, что рельсы и снег в крови.



Поэтому прокуратурой в отношении главы Свердловской дирекции тяги было вынесено представление. Вопрос компенсации материального ущерба находится на контроле прокуратуры.