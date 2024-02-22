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Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

Лось попал под поезд в Свердловской области

Поезд насмерть сбил лося в Свердловской области

22 февраля 2024, 12:45
Фото: Уральская транспортная прокуратура

Лось попал под поезд в Свердловской области

Поезд насмерть сбил лося в Свердловской области. Это произошло на перегоне ст. Лопатково — ст. Туринск.

Отмечается, что согласно с ФЗ «О животном мире» официальные представители транспортных средств, в том числе поездов, должны принимать меры к предотвращению смерти живых существ, сообщает Уральская транспортная прокуратура. На кадрах с мест событий видно, что рельсы и снег в крови.

Поэтому прокуратурой в отношении главы Свердловской дирекции тяги было вынесено представление. Вопрос компенсации материального ущерба находится на контроле прокуратуры.

Ранее в Нижнем Тагиле искали сбившего другого дикого животного — медведя — водителя. Труп животного обнаружили автомобилисты. Также ранее грузовой поезд переехал мужчину. Он погиб. Ему было 37 лет.

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#Происшествия#ДТП#Свердловская область#Поезд#Лось#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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