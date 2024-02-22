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Published Сегодня, 07:49

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Updated Сегодня, 07:52

В Екатеринбурге окружен штаб Центрального военного округа

Полиция и военные окружили штаб Центрального военного округа в Екатеринбурге

22 февраля 2024, 07:49
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге окружен штаб Центрального военного округа

Штаб Центрального военного округа в Екатеринбурге на улице Ленина окружен. Здание оцеплено со всех сторон. Некоторых екатеринбуржцев это напугало.

Очевидцы сообщают, что «там что-то происходит». Часть улицы Ленина перекрыта, стоят ДПС, полиция и военные, пишет Е1 со ссылкой на прохожих.

Известно, что там проходит возложение венков у памятника маршалу Жукову в честь предстоящего 23 февраля. Там был задействован военный оркестр, его звучание слышали жители близстоящих домов.

На мероприятии присутствовало начальство Центрального военного округа, а также глава региона Евгений Куйвашев.

Ранее сообщалось, что салют в честь Дня защитника Отечества запустят в парке имени Маяковского.

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#Общество#Свердловская область#Мероприятие#Евгений Куйвашев#Очевидцы#Ленина#Военные#ДПС#Оцепление#День защитника Отечества#Оркестр#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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