Полиция и военные окружили штаб Центрального военного округа в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Очевидцы сообщают, что «там что-то происходит». Часть улицы Ленина перекрыта, стоят ДПС, полиция и военные, пишет Е1 со ссылкой на прохожих.
Известно, что там проходит возложение венков у памятника маршалу Жукову в честь предстоящего 23 февраля. Там был задействован военный оркестр, его звучание слышали жители близстоящих домов.
На мероприятии присутствовало начальство Центрального военного округа, а также глава региона Евгений Куйвашев.
Ранее сообщалось, что салют в честь Дня защитника Отечества запустят в парке имени Маяковского.