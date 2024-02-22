Повышения не будет: стоимость проезда в транспорте Екатеринбурга останется прежней

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Стоимость одной поездки на трамваях, троллейбусах, автобусах и метро Екатеринбурга останется прежней, повышения не ожидается. Информацию о повышении стоимости проезда до 40 рублей, которую ранее распространили некоторые СМИ, опровергли в пресс-службе мэрии. Об этом пишет «КП — Екатеринбург».
В администрации пояснили, что цифра в 40 рублей всплыла неслучайно: такова себестоимость проезда, рассчитанная по федеральной методике. Однако это не означает, что будет резкий скачок стоимости с 27 рублей 50 копеек.
Разницу муниципальным перевозчикам компенсируют из бюджета, коммерческим — за счет контрактов, добавили в мэрии.
На улицы Екатеринбурга в скором времени выйдут 440 новых трамваев.