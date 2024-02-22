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В мэрии Екатеринбурга опровергли слухи о повышении проезда до 40 рублей

Повышения не будет: стоимость проезда в транспорте Екатеринбурга останется прежней

22 февраля 2024, 10:45
Фото: 1MI

В мэрии Екатеринбурга опровергли слухи о повышении проезда до 40 рублей

Также в пресс-службе администрации Екатеринбурга объяснили, откуда взялась цифра в 40 рублей, о которой ранее написали СМИ.

Стоимость одной поездки на трамваях, троллейбусах, автобусах и метро Екатеринбурга останется прежней, повышения не ожидается. Информацию о повышении стоимости проезда до 40 рублей, которую ранее распространили некоторые СМИ, опровергли в пресс-службе мэрии. Об этом пишет «КП — Екатеринбург».

В администрации пояснили, что цифра в 40 рублей всплыла неслучайно: такова себестоимость проезда, рассчитанная по федеральной методике. Однако это не означает, что будет резкий скачок стоимости с 27 рублей 50 копеек.

Разницу муниципальным перевозчикам компенсируют из бюджета, коммерческим — за счет контрактов, добавили в мэрии.

На улицы Екатеринбурга в скором времени выйдут 440 новых трамваев.

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#Общество#Проезд#Общественный транспорт#Екатеринбург#Перевозчики#Цена#Стоимость проезда#Дарья Бобровицкая
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