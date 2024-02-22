Премия имени Бориса Максудова для журналистов станет ежегодной

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
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Updated Сегодня, 14:47
В этом году от конкурсантов ждут материалов, посвященных поддержке фронта, участникам спецоперации, а также восстановлению новых территорий и событиям СВО, пишет kubanpress.ru.
Учредителями конкурса являются Союз журналистов Краснодарского края и региональный департамент информационной политики. Премия посвящена памяти Бориса Максудова, специального корреспондента ВГТРК. Предполагается, что конкурс станет ежегодным. Борис Максудов учился и делал первые шаги в журналистике на Кубани. Он работал в ГТРК «Сочи» и на краевом телевидении, был руководителем корпункта «ТВ Центра» в Сочи и Крыму.
Во время спецоперации Максудов был в составе съемочной группы на передовой, а также совершал опасные поездки в освобожденные города Мариуполь, Донецк, Луганск, Горловку, а также Херсонскую область и Волноваху. В Запорожье он был смертельно ранен. За проявленную храбрость и самоотверженность посмертно был награжден орденом Мужества.
Оценку материалов, представленных участниками, проведут известные медиаменеджеры и журналисты. В составе конкурсной комиссии также будут работать первый заместитель председателя комиссии по СМИ ОП РФ Александр Малькевич и директор филиала ВГТРК ГТРК «Луганск» Николай Долгачев.
Борис Максудов всегда оставался человеком, где бы ни приходилось работать, отметил Долгачев. Премия названа в честь достойного человека и будет вручаться достойным представителям СМИ.
Участники могут отправлять свои работы на конкурс по электронной почте или через специальную форму на странице премии. Победители будут определены в четырех категориях: радио, телевидение, фотожурналистика, печатные издания и интернет-СМИ.
Александр Малькевич подчеркнул важность знакомства начинающих журналистов с репортажами Бориса Максудова, поэтому организаторы заявили, что планируют сделать премию ежегодной. В этом году они намерены отметить коллег, которые освещают события СВО, работу фронта и тыла.
Имена победителей будут объявлены в конце апреля, а награждение дипломами и денежными призами состоится в начале мая. Торжественная церемония награждения лауреатов пройдет в Сочи.