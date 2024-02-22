Премия имени Бориса Максудова для журналистов станет ежегодной

Во время спецоперации Максудов был в составе съемочной группы на передовой, а также совершал опасные поездки в освобожденные города Мариуполь, Донецк, Луганск, Горловку, а также Херсонскую область и Волноваху. В Запорожье он был смертельно ранен. За проявленную храбрость и самоотверженность посмертно был награжден орденом Мужества.