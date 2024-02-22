«Продолжала себя разрушать». Zivert приостановит концерты после шоу в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Популярная российская певица Zivert (Юлия Зиверт) записала восьмиминутное обращение к поклонникам и в Telegram, в котором рассказала, что уходит со сцены из-за серьезнейших проблем со здоровьем.
Она поделилась со своими подписчиками, что организм уже давно сигнализировал ей о проблемах, но теперь «он просто бьет в колокол». Именно поэтому врачи настоятельно рекомендовали ей вплотную заняться здоровьем.
На мне лежит большая ответственность перед моей командой, организаторами, моими слушателями. и я всегда с большим трепетом отношусь к людям, которые ждут меня в городах. <…> Я пыталась закрывать глаза на свое состояние, потому что в первую очередь думала о других, — рассказала Zivert.
Но в сегодняшней ситуации ей приходится выбирать себя и свое здоровье. Какой именно недуг ее одолевает, Zivert не уточнила.
Она также добавила, что приостанавливает все проекты как минимум до осени 2024 года.
Ранее Лолита отругала общественников, которые поспособствовали отмене ее концерта в Екатеринбурге и других российских городах.