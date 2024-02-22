tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:30

Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

Певица Zivert объявила об уходе со сцены после выступления в Екатеринбурге

«Продолжала себя разрушать». Zivert приостановит концерты после шоу в Екатеринбурге

22 февраля 2024, 09:30
Фото: официальный телеграм-канал Zivert

Певица Zivert объявила об уходе со сцены после выступления в Екатеринбурге

После успешного выступления в Екатеринбурге поп-звезда объявила, что больше не сможет давать концерты из-за серьезных проблем со здоровьем.

Популярная российская певица Zivert (Юлия Зиверт) записала восьмиминутное обращение к поклонникам и в Telegram, в котором рассказала, что уходит со сцены из-за серьезнейших проблем со здоровьем.

Она поделилась со своими подписчиками, что организм уже давно сигнализировал ей о проблемах, но теперь «он просто бьет в колокол». Именно поэтому врачи настоятельно рекомендовали ей вплотную заняться здоровьем.

На мне лежит большая ответственность перед моей командой, организаторами, моими слушателями. и я всегда с большим трепетом отношусь к людям, которые ждут меня в городах. <…> Я пыталась закрывать глаза на свое состояние, потому что в первую очередь думала о других, — рассказала Zivert.

Но в сегодняшней ситуации ей приходится выбирать себя и свое здоровье. Какой именно недуг ее одолевает, Zivert не уточнила.

Она также добавила, что приостанавливает все проекты как минимум до осени 2024 года.

Ранее Лолита отругала общественников, которые поспособствовали отмене ее концерта в Екатеринбурге и других российских городах.

Читайте также:
Полный аншлаг: жители Нижнего Тагила остались довольны концертом SHAMANаПевец SHAMAN приехал в Нижний Тагил с концертомВ Екатеринбурге неизвестный чуть не сорвал концерт SHAMANа, сообщив о минировании
#Здоровье#Болезнь#Концерт#Шоу#Шоу-бизнес#Отмена#Певица#Екатеринбург#Поклонники#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
«Только двое подали документы»: в Нижнем Тагиле планируют сносить бесхозные гаражи
Вчера, 14:43
Год Семьи. Когда спорт объединяет
Сегодня, 09:54
Какая погода будет в Свердловской области весной 2024 года
Вчера, 10:32
Уязвимый возраст. Советы психолога о том, как общаться со школьниками в трудный период
20 февраля, 14:46
Как узнать, есть ли у вашего ребенка проблемы в жизни?
20 февраля, 14:44
Кардиохирург из Нижнего Тагила прооперировал пациента в Луганске
Вчера, 09:58