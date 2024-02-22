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Плачущего семимесячного ребенка в Екатеринбурге посадили за руль его родители

Родители в Екатеринбурге усадили за руль младенца, чтобы он не плакал

22 февраля 2024, 11:50
Фото: 1MI

Плачущего семимесячного ребенка в Екатеринбурге посадили за руль его родители

В Екатеринбурге семейная пара посадила руль своего семимесячного ребенка, чтобы его успокоить.

По словам матери ребенка, сын не слушался родителей и капризничал. Чтобы его успокоить, она решила посадить его за руль. При этом она отметила, что раньше такого не делала, пишет Ура.ру.

В екатеринбургском ГИБДД проведут проверку по факту инцидента. Семейной паре грозит административная ответственность в виде штрафа до трех тысяч рублей, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, в январе 2024 года в Первоуральске скончался новорожденный мальчик. В этот день его родители отмечали месяц со дня рождения их сына и не уделяли ребенку внимание.

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