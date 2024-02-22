Родители в Екатеринбурге усадили за руль младенца, чтобы он не плакал

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
По словам матери ребенка, сын не слушался родителей и капризничал. Чтобы его успокоить, она решила посадить его за руль. При этом она отметила, что раньше такого не делала, пишет Ура.ру.
В екатеринбургском ГИБДД проведут проверку по факту инцидента. Семейной паре грозит административная ответственность в виде штрафа до трех тысяч рублей, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, в январе 2024 года в Первоуральске скончался новорожденный мальчик. В этот день его родители отмечали месяц со дня рождения их сына и не уделяли ребенку внимание.