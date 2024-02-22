Серо-красный дым повис в небе над Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
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Updated Сегодня, 05:10
Из труб предприятия в небо поднимаются клубы плотного дыма серо-красного цвета, который из-за ветра распространяется в сторону Северного поселка. Как рассказали местные жители TagilCity.ru, дым не рассеивается.
При этом, отмечают тагильчане, неприятного запаха в воздухе нет.
Напомним, утром 16 февраля 2024 года в Нижнем Тагиле содержание фенола в воздухе превысило норму. Его максимальная концентрация в этот день достигла 1,1 ПДК.
Превышение опасного вещества было установлено в районе трамвайного кольца в Тагилстроевском районе.