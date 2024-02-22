tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:10

Published Сегодня, 05:10

Modified Сегодня, 05:10

Updated Сегодня, 05:10

Жители Нижнего Тагила пожаловались на дым от выбросов

Серо-красный дым повис в небе над Нижним Тагилом

22 февраля 2024, 05:10
Фото: tagilcity.ru

Жители Нижнего Тагила пожаловались на дым от выбросов

Жители Вагонки Нижнего Тагила снова пожаловались на дымку в небе из-за выбросов с коксохимического завода ЕВРАЗ НТМК утром 22 февраля 2024 года.

Из труб предприятия в небо поднимаются клубы плотного дыма серо-красного цвета, который из-за ветра распространяется в сторону Северного поселка. Как рассказали местные жители TagilCity.ru, дым не рассеивается.

Фото: tagilcity.ru

При этом, отмечают тагильчане, неприятного запаха в воздухе нет.

Напомним, утром 16 февраля 2024 года в Нижнем Тагиле содержание фенола в воздухе превысило норму. Его максимальная концентрация в этот день достигла 1,1 ПДК.

Превышение опасного вещества было установлено в районе трамвайного кольца в Тагилстроевском районе.

Экодом и выбросы: экоитоги недели в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
«Вонища страшная»: жители Нижнего Тагила пожаловались на выбросы и запахГде НМУ? На смог с Коксохима снова пожаловались жители Нижнего ТагилаЖалобы тагильчан на выброс, снос Дома культуры и ДТП ППС со скорой
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Город#ЕВРАЗ НТМК#Завод#Небо#Выбросы#Жалобы#Дым#Северный поселок#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Горожане
Подпишитесь
«Только двое подали документы»: в Нижнем Тагиле планируют сносить бесхозные гаражи
Вчера, 14:43
Как узнать, есть ли у вашего ребенка проблемы в жизни?
20 февраля, 14:44
Какая погода будет в Свердловской области весной 2024 года
Вчера, 10:32
Уязвимый возраст. Советы психолога о том, как общаться со школьниками в трудный период
20 февраля, 14:46
В Госдуме попросили проверить участников БДСМ-встречи в Доме офицеров в Екатеринбурге
Сегодня, 07:01
Кардиохирург из Нижнего Тагила прооперировал пациента в Луганске
Вчера, 09:58