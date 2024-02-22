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Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

В Каменске-Уральском избит вернувшийся с СВО военный

Солдата СВО избили и ограбили в Каменске-Уральском

22 февраля 2024, 09:48
Фото: 1MI

В Каменске-Уральском избит вернувшийся с СВО военный

В Каменске-Уральском мужчину избили в подъезде собственного дома. Он недавно вернулся с СВО.

Известно, что после избиения, с его банковской карты стали списываться деньги, пишет ЕАН.

Молодого человека в крови обнаружила местная жительница. Она же вызвала для него скорую. Известно, что молодой человек был в военной форме с шевронами из зоны СВО.

Ранее житель Нижнего Тагила ударил и обругал девочку в трамвае за то, что она не уступила ему место. За ребенка вступился полицейский, который ехал домой после работы.

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