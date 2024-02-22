Солдата СВО избили и ограбили в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Известно, что после избиения, с его банковской карты стали списываться деньги, пишет ЕАН.
Молодого человека в крови обнаружила местная жительница. Она же вызвала для него скорую. Известно, что молодой человек был в военной форме с шевронами из зоны СВО.
Ранее житель Нижнего Тагила ударил и обругал девочку в трамвае за то, что она не уступила ему место. За ребенка вступился полицейский, который ехал домой после работы.