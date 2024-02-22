Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила пожаловались на тяжелый график работы

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
По словам анонимного источника, не хватает как минимум 40 сотрудников, пишет Ура.ру. Поэтому нынешние работники перерабатывают. Им становится все сложнее работать.
Инсайдер утверждает, что с повышенной нагрузкой столкнулись и участковые. В МУ МВД «Нижнетагильское» сказали, что работа органах внутренних дел всегда была непростой.
Напомним, что в январе стало известно, что дефицит работников правоохранительных органов в городе составляет 14,6%. Также ранее одновременно на дорогах города работали только четыре экипажа.