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Updated Сегодня, 10:08

Инспекторы ГИБДД Нижнего Тагила пожаловались на переработки и дефицит кадров

Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила пожаловались на тяжелый график работы

22 февраля 2024, 10:06
Фото: 1MI

Инспекторы ГИБДД Нижнего Тагила пожаловались на переработки и дефицит кадров

В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБЛЛ жалуются на тяжелый рабочий график из-за дефицита сотрудников.

По словам анонимного источника, не хватает как минимум 40 сотрудников, пишет Ура.ру. Поэтому нынешние работники перерабатывают. Им становится все сложнее работать.

Инсайдер утверждает, что с повышенной нагрузкой столкнулись и участковые. В МУ МВД «Нижнетагильское» сказали, что работа органах внутренних дел всегда была непростой.

Напомним, что в январе стало известно, что дефицит работников правоохранительных органов в городе составляет 14,6%. Также ранее одновременно на дорогах города работали только четыре экипажа.

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#Происшествия#Нижний Тагил#ГИБДД#Участковые#Переработка#Инспектор ГИБДД#Органы внутренних дел#Екатеринбург#Дефицит кадров#Дарья Сорокина
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