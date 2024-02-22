Сотрудники полиции в Нижнем Тагиле накрыли наркопритон

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Сотрудники ведомства задержали в подъезде дома, где проживает подозреваемый, двоих горожан. Вскоре был арестован и владелец притона. При задержании он выкинул сверток, рассказали в пресс-службе нижнетагильского МВД.
После проведенной экспертизы выяснилось, что в свертке было наркотическое вещество. В квартире нашли тот же самый наркотик. Рядом находилась купюра, скрученная в трубку. В отношении тагильчанина возбудили дело.
Напомним, 26-летний житель Новоуральска выращивал у себя в квартире коноплю, чтобы употреблять ее самому. В отношении него возбуждено уголовное дело.