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Житель Нижнего Тагила организовал наркопритон в своей квартире

Сотрудники полиции в Нижнем Тагиле накрыли наркопритон

22 февраля 2024, 06:15
Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

Житель Нижнего Тагила организовал наркопритон в своей квартире

29-летний молодой человек, проживающий в Нижнем Тагиле, организовал в собственной квартире на ГГМ наркопритон.

Сотрудники ведомства задержали в подъезде дома, где проживает подозреваемый, двоих горожан. Вскоре был арестован и владелец притона. При задержании он выкинул сверток, рассказали в пресс-службе нижнетагильского МВД.

После проведенной экспертизы выяснилось, что в свертке было наркотическое вещество. В квартире нашли тот же самый наркотик. Рядом находилась купюра, скрученная в трубку. В отношении тагильчанина возбудили дело.

Напомним, 26-летний житель Новоуральска выращивал у себя в квартире коноплю, чтобы употреблять ее самому. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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