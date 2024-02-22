Таксист в Екатеринбурге подвозил молодую пару и лишился 10 тысяч рублей

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
Modified Сегодня, 03:47
Updated Сегодня, 03:47
Во время поездки девушка попросила у водителя телефон якобы для того, чтобы совершить звонок. После этого она отдала гаджет молодому человеку, который залез в банковское приложение и перевел с него 10 тысяч, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
Когда таксист довез их до нужного адреса, екатеринбуржец попросил его остановиться возле отделения банка, где он снял тысячу рублей, которой расплатился с водителем. Обнаружив, что у него пропали 10 тысяч рублей, водитель обратился в полицию.
Сотрудники ведомства, начав поиск пассажиров, вскоре их нашли. Как оказалось, девушка и парень являются сожителями и имеют на двоих 12 судимостей.
Напомним, в Екатеринбурге подростки, проводившие пенсионерку до дома, украли у нее кошелек с банковской картой.