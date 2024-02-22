Таксист в Екатеринбурге подвозил молодую пару и лишился 10 тысяч рублей

Во время поездки девушка попросила у водителя телефон якобы для того, чтобы совершить звонок. После этого она отдала гаджет молодому человеку, который залез в банковское приложение и перевел с него 10 тысяч, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.