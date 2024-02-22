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Сожители в Екатеринбурге украли у таксиста 10 тысяч рублей

Таксист в Екатеринбурге подвозил молодую пару и лишился 10 тысяч рублей

22 февраля 2024, 03:45
Фото: 1MI

Сожители в Екатеринбурге украли у таксиста 10 тысяч рублей

Водитель такси в Екатеринбурге потерял 10 тысяч рублей после того, как он подвез двух пассажиров.

Во время поездки девушка попросила у водителя телефон якобы для того, чтобы совершить звонок. После этого она отдала гаджет молодому человеку, который залез в банковское приложение и перевел с него 10 тысяч, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Когда таксист довез их до нужного адреса, екатеринбуржец попросил его остановиться возле отделения банка, где он снял тысячу рублей, которой расплатился с водителем. Обнаружив, что у него пропали 10 тысяч рублей, водитель обратился в полицию.

Сотрудники ведомства, начав поиск пассажиров, вскоре их нашли. Как оказалось, девушка и парень являются сожителями и имеют на двоих 12 судимостей.

Напомним, в Екатеринбурге подростки, проводившие пенсионерку до дома, украли у нее кошелек с банковской картой.

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#Происшествия#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Кража#Мошенничество#Пассажиры#ЧП#Таксист#Сожители#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
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