Троллейбус №37 в Екатеринбурге изменит свой маршрут

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Рейсы данного троллейбуса будут ездить до «Уралобуви». При этом будет отменена остановка «Академическая», которая была конечной, пишет Е1.
Дополнительные троллейбусы пустят для жителей новостроек в Университетском микрорайоне. Запустить этот маршрут изначально планировалось в 2023 году, однако тогда не хватало новых транспортов, так как были задержки поставок из Беларуси.
Напомним, в январе 2024 года в Екатеринбург поступила партия новых троллейбусов. Их закупку совершили еще в 2023 году. Перед отправкой на рейсы транспортные средства пройдут проверку.