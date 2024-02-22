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Троллейбусы в Екатеринбурге начнут ездить к «Уралобуви»

Троллейбус №37 в Екатеринбурге изменит свой маршрут

22 февраля 2024, 10:31
Фото: 1MI

Троллейбусы в Екатеринбурге начнут ездить к «Уралобуви»

В Екатеринбурге изменится маршрут у троллейбусов №37. Они начнут ездить по улице Мира во Втузгородке с 1 марта 2024 года.

Рейсы данного троллейбуса будут ездить до «Уралобуви». При этом будет отменена остановка «Академическая», которая была конечной, пишет Е1.

Дополнительные троллейбусы пустят для жителей новостроек в Университетском микрорайоне. Запустить этот маршрут изначально планировалось в 2023 году, однако тогда не хватало новых транспортов, так как были задержки поставок из Беларуси.

Напомним, в январе 2024 года в Екатеринбург поступила партия новых троллейбусов. Их закупку совершили еще в 2023 году. Перед отправкой на рейсы транспортные средства пройдут проверку.

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