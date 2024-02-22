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Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Умная и растрепанная овчарка нашлась в Екатеринбурге

Умную дрессированную овчарку выбросили на улицу в Екатеринбурге

22 февраля 2024, 06:23
Фото: 1MI

Умная и растрепанная овчарка нашлась в Екатеринбурге

В Екатеринбурге найдена умная немецкая овчарка. Ей дали кличку Хуч.

Пес когда-то был домашним, а теперь оказался выброшенным на улицу. За это время собака стала истощенной и растрепанной, пишет Е1.

Пес стал грызть сухие кости от голода, они набили желудок пса и живот раздулся. После этого Хуч не мог лежать и есть. Он пришел к людям за помощью: зашел в «Перекресток» и там привлек к себе внимание.

Екатеринбурженка сказала, что пес дрессированный, он умеет выполнять команду «лечь». Женщина позвонила волонтерам и пса отвезли к ветеринару. Операция животному не потребовалась.

Завтра Хуча забираем на передержку для наблюдения за его проблемами с кожей и шерстью, — рассказали в фонде.

Теперь собаке будут искать новых хозяев. Отмечается, что животному около 5-6 лет.

Ранее водитель искалечил собаку и бросил ее умирать в Екатеринбурге. Это произошло около стелы «Европа-Азия». У пса диагностировали перелом позвоночника. Спасли его неравнодушные прохожие.

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#Происшествия#Животные#Ветеринар#Волонтеры#Собака#Передержка#Хозяева#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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