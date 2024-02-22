В аварии с депутатом на Серовском тракте погиб 22-летний водитель

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Погибшего звали Александр Прищепов. Он из Нижней Туры. В смертельную аварию юноша попал 20 февраля.
Он выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai депутата гордумы Нижней Туры Виталию Мартемьянову. По данным Е1, парламентарий был в машине, что он сам подтвердил.
Парень молодой выскочил на обгон, пошел в лоб в лоб. Я не знаю, что у него произошло. Мне очень жалко парня, — поделился Мартемьянов.
По словам депутата, он ехал с двумя дочками. Никто из них не травмировался. Предварительно известно, что юноша не убедился в безопасности маневра. За рулем иномарки была дочь депутата, которой 21 год.
Известно, что в аварии пострадал только водитель ВАЗа. Он скончался в больнице. Водил юноша менее года.
На дочь Мартемьянова составили протокол за вождение авто без пройденного ТО. Похоронят погибшего водителя в Нижней Туре 23 февраля.
Ранее в Нижнем Тагиле водитель сбил пенсионерку. Она переходила проезжую часть по перезоду. Водителя ослепило солнце, и он не заметил пожилую женщину. Она травировалась, после оказания медпомощи пенсионерку отпустили.