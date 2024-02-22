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Published Сегодня, 08:25

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Updated Сегодня, 08:27

Юноша погиб в ДТП с депутатом на Серовском тракте

В аварии с депутатом на Серовском тракте погиб 22-летний водитель

22 февраля 2024, 08:25
Фото: УГИБДД Свердловской области

Юноша погиб в ДТП с депутатом на Серовском тракте

На Серовском тракте произошла смертельная авария. В результате погиб 22-летний водитель. Он ехал на автомобиле ВАЗ.

Погибшего звали Александр Прищепов. Он из Нижней Туры. В смертельную аварию юноша попал 20 февраля.

Он выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai депутата гордумы Нижней Туры Виталию Мартемьянову. По данным Е1, парламентарий был в машине, что он сам подтвердил.

Парень молодой выскочил на обгон, пошел в лоб в лоб. Я не знаю, что у него произошло. Мне очень жалко парня, — поделился Мартемьянов.

По словам депутата, он ехал с двумя дочками. Никто из них не травмировался. Предварительно известно, что юноша не убедился в безопасности маневра. За рулем иномарки была дочь депутата, которой 21 год.

Известно, что в аварии пострадал только водитель ВАЗа. Он скончался в больнице. Водил юноша менее года.

На дочь Мартемьянова составили протокол за вождение авто без пройденного ТО. Похоронят погибшего водителя в Нижней Туре 23 февраля.

Ранее в Нижнем Тагиле водитель сбил пенсионерку. Она переходила проезжую часть по перезоду. Водителя ослепило солнце, и он не заметил пожилую женщину. Она травировалась, после оказания медпомощи пенсионерку отпустили.

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