В Березовском жители попросили Путина решить проблему с дорогой и автобусом. Видео

Как рассказали активисты во главе с ветераном СВО, при реконструкции дороги про съезд в поселок Сарапулка просто забыли, поэтому перестал ходить автобус. Автомобили скорой помощи и другая спецтехника вынуждены проезжать через обочину, как и водители с личным автотранспортным.