В Березовском жители попросили Путина решить проблему с дорогой и автобусом. Видео

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
Жители Сарапулки, поселка городского типа в Березовском, записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой решить транспортную проблему. Местные власти, по их словам, на ситуацию не реагируют. Видео опубликовал на своей странице в ВК руководитель исполкома ОНФ в Свердловской области Вадим Савин.
Как рассказали активисты во главе с ветераном СВО, при реконструкции дороги про съезд в поселок Сарапулка просто забыли, поэтому перестал ходить автобус. Автомобили скорой помощи и другая спецтехника вынуждены проезжать через обочину, как и водители с личным автотранспортным.
В такой ситуации оказались жители 80 многоквартирных домов. Люди подчеркнули, что неоднократно писали запросы в местную администрацию, однако в ответ получают только отписки.
Напомним, что Владимир Путин приезжал в Свердловскую область 14 февраля. Он побывал на предприятиях в Нижнем Тагиле и Верхней Пышме.