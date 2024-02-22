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Жители Березовского, оставшиеся без дороги и транспорта, обратились к Путину

В Березовском жители попросили Путина решить проблему с дорогой и автобусом. Видео

22 февраля 2024, 15:34
Фото: 1MI

Жители Березовского, оставшиеся без дороги и транспорта, обратились к Путину

После реконструкции дороги в Березовском поселок Сарапулка остался без съезда, и теперь сюда не заходит общественный транспорт и школьный автобус.

Жители Сарапулки, поселка городского типа в Березовском, записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой решить транспортную проблему. Местные власти, по их словам, на ситуацию не реагируют. Видео опубликовал на своей странице в ВК руководитель исполкома ОНФ в Свердловской области Вадим Савин.

Как рассказали активисты во главе с ветераном СВО, при реконструкции дороги про съезд в поселок Сарапулка просто забыли, поэтому перестал ходить автобус. Автомобили скорой помощи и другая спецтехника вынуждены проезжать через обочину, как и водители с личным автотранспортным.

В такой ситуации оказались жители 80 многоквартирных домов. Люди подчеркнули, что неоднократно писали запросы в местную администрацию, однако в ответ получают только отписки.

Напомним, что Владимир Путин приезжал в Свердловскую область 14 февраля. Он побывал на предприятиях в Нижнем Тагиле и Верхней Пышме.

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#Общество#Транспорт#Владимир Путин#Дорога#Автобус#Березовский#Спецтехника#Съезд#Путин#Екатеринбург#Школьный автобус#Местные жители#Дарья Бобровицкая
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