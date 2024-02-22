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Updated Сегодня, 12:25

В Нижнем Тагиле отремонтируют крышу в Дзержинском дворце творчества

В Дзержинском дворце детского творчества в Нижнем Тагиле предстоит капремонт крыши

22 февраля 2024, 12:23
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле отремонтируют крышу в Дзержинском дворце творчества

Летом 2024 года в Нижнем Тагиле капитально отремонтируют крышу в МАУ ДО ДДДЮТ. На работы выделено 18,5 миллиона рублей.

Заказчиком тендера выступает администрация Нижнего Тагила. Здание дворца находится на улице Коминтерна, 41. Подрядчику будет необходимо завершить все работы в течение лета 2024 года — с 1 июня по 31 августа.

Трехэтажное здание было построено в 1971 году. Согласно результатам обследования, фактический износ кровли составляет 60%. Проектом на капремонт крыши предусмотрены различные работы.

Сначала строители должны демонтировать существующее покрытие, обрешетку, слуховые окна, вентиляционные камеры, кровельное ограждение, а также удалить утеплитель. На стадии монтажа запланированы замена несущих элементов кровли, деревянных балок, устройство водостока и другие работы.

Гарантия на завершенный объект составит пять лет. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются на тендер до 1 марта 2024 года.

Напомним, в Нижнем Тагиле объявлены закупки по поиску подрядчиков на капитальный ремонт школ № 33 и № 70.

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