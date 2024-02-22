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Published Сегодня, 09:59

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В Екатеринбурге судят за двойное убийство жителя Красноуфимского района

В Екатеринбурге судят красноуфимца, расправившегося с приятелями топором и ножом

22 февраля 2024, 09:59
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге судят за двойное убийство жителя Красноуфимского района

После кровавой расправы в Режевском районе обвиняемый сбежал, однако вскоре был задержан правоохранителями.

Свердловский областной суд начал рассмотрение уголовного дела об убийстве двоих людей. По версии следствия, расправился с ними их общий знакомый после совместного распития алкоголя. Дело расследовал Режевский следственный отдел СУ СК России по Свердловской области, информирует старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга.

Установлено, в сентябре 2023 года злоумышленник находился в гостях у одной из своих жертв, где они вместе употребляли спиртное. Произошла ссора, после чего мужчина взялся за холодное оружие. С первым мужчиной он расправился с помощью топора, второго зарезал ножом.

После расправы он убежал и попытался спрятаться, но его вычислили и задержали.

За совершение особо тяжкого преступления ему грозит суровое наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В Первоуральске присяжные оправдали супругов, которые обвинялись в убийстве родственника и его друга.

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#Суд#Уголовное дело#Убийство#Красноуфимск#Криминал#Реж#Двойное убийство#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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