В Екатеринбурге судят красноуфимца, расправившегося с приятелями топором и ножом

Установлено, в сентябре 2023 года злоумышленник находился в гостях у одной из своих жертв, где они вместе употребляли спиртное. Произошла ссора, после чего мужчина взялся за холодное оружие. С первым мужчиной он расправился с помощью топора, второго зарезал ножом.