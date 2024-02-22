В Екатеринбурге выделят около 908 миллионов рублей на реконструкцию дорог в 2024 году

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Мэрия планирует в 2024 году отремонтировать дороги в столице Урала на сумму 908 миллионов рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Подрядчики по проекту приведут в порядок 16 городских улиц. Среди них — улицы Космонавтов, Бебеля, 8 Марта, Перекресток Луганской и Саввы Белых, Степана Разина и другие.
Дорожные работы будут идти в теплое время года. Они начнутся в мае, а завершатся по плану в сентябре.
В Нижнем Тагиле дорогу на плотине подлатали холодным асфальтом.