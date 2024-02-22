tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:56

Published Сегодня, 15:56

Modified Сегодня, 15:58

Updated Сегодня, 15:58

В Екатеринбурге на ремонт дорог в 2024 году направят 908 миллионов рублей

В Екатеринбурге выделят около 908 миллионов рублей на реконструкцию дорог в 2024 году

22 февраля 2024, 15:56
Фото: 1MI

В Екатеринбурге на ремонт дорог в 2024 году направят 908 миллионов рублей

Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчиков, с которыми будут заключены контракты по ремонту городских дорог.

Мэрия планирует в 2024 году отремонтировать дороги в столице Урала на сумму 908 миллионов рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Подрядчики по проекту приведут в порядок 16 городских улиц. Среди них — улицы Космонавтов, Бебеля, 8 Марта, Перекресток Луганской и Саввы Белых, Степана Разина и другие.

Дорожные работы будут идти в теплое время года. Они начнутся в мае, а завершатся по плану в сентябре.

В Нижнем Тагиле дорогу на плотине подлатали холодным асфальтом.

Читайте также:
Учителя из Екатеринбурга озвучили свои реальные зарплатыВ Екатеринбурге кадетский корпус закупит гербы и флаги на 40 млн рублейЗадержанная в Екатеринбурге за симпатии к ВСУ женщина отправлена в СИЗО
#Деньги#Конкурс#Госзакупки#Ремонт дороги#Подрядчики#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
«Только двое подали документы»: в Нижнем Тагиле планируют сносить бесхозные гаражи
Вчера, 14:43
Год Семьи. Когда спорт объединяет
Сегодня, 09:54
Какая погода будет в Свердловской области весной 2024 года
Вчера, 10:32
Уязвимый возраст. Советы психолога о том, как общаться со школьниками в трудный период
20 февраля, 14:46
Как узнать, есть ли у вашего ребенка проблемы в жизни?
20 февраля, 14:44
Кардиохирург из Нижнего Тагила прооперировал пациента в Луганске
Вчера, 09:58